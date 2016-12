Von Claudia Funder

Lienz – Das Konzept ist so simpel wie ansprechend: An drei Stationen in und vor der Bücherei Lienz wird gelesen – und zwar zeitgleich. Das Publikum hat die Wahl, welchem von drei Autoren es zuhören will. Und bei der Platz-Rochade der Literaten können die Besucher „mitwandern“ oder auf den nächsten Schriftsteller warten. Bis zum Schluss bleiben, früher gehen, erst später kommen – alles ist möglich, ganz nach Belieben.

Gelesen wird im so genannten „Aquarium“, einem vorkragenden Schaufenster, zusätzlich hinter Glas in der Osttirol-Abteilung, aber auch im Freiem bei einem knisternden Lagerfeuer, wo man auf Sitzmöbeln in warme Decken gehüllt dem literarisch Dargebrachten lauschen kann.

Die Idee zu dieser vorweihnachtlichen Veranstaltung, die am 16. Dezember ab 19.30 Uhr bereits zum vierten Mal lockt, hatte die Leiterin der Stadtbücherei, Anja Kofler. Und sie bewies auch gehöriges Feingefühl in der Realisierung, schlug das Konzept doch von Beginn an ein. Das stilvolle Happening war in allen drei vergangenen Jahren gut besucht und spricht unterschiedliche Zielgruppen an. „Es kommen natürlich vor allem Leser, aber auch Menschen, die vorher noch nie in der Bücherei waren“, freut sich Kofler. Das Angebot spricht Generationen an, Jugendliche ebenso wie Senioren.

Spannende Autoren gaben sich bei dieser Aktion bereits ein Stelldichein. So gewährte etwa bei der Premiere Bestsellerautor Bernhard Aichner – damals noch eher ein Insider-Tipp – mit Auszügen Einblicke in seinen Thriller „Totenfrau“, mit dem ihm im Folgejahr der ganz große Wurf glückte.

Ein ansprechendes Autoren-Trio konnte man auch heuer gewinnen. Die geladenen Protagonisten sind höchst unterschiedlich. Da ist einmal der Lienzer Künstler Hans Salcher, der sich in seinen Bildern und literarischen Werken stets dem Minimalismus verschreibt und eigentlich höchst selten vorliest. Für die Bücherei, in der er sich wohlfühlt und die er auch unterstützt, macht er aber eine der raren Ausnahmen, verrät Anja Kofler.

Bereits zum zweiten Mal in der Autorenriege mit an Bord ist Peter Stan, der durch seine Tätigkeit als Pfleger lokal Beliebtheit erlangte. Nun, als Pensionist, liest er erneut aus seinen heiteren Geschichten aus dem Pflegealltag vor.

Der Dritte im Bunde ist Matthias Bauer, der in Osttirol wohl nur wenigen ein Begriff ist. Der gebürtige Lienzer, der in Innsbruck als Erwachsenenbildner arbeitet, ist aber eine ganz große Nummer. Mit seinem Freund Bastian Zach verfasste er Romane von internationalem Format, aber auch Drehbücher wie etwa jenes zum Film „Northmen – A Viking Saga“, der weltweit in mehr als 50 Staaten verkauft wurde – ein brillanter Autor.

Die Teilnahme an „Literatur im Schaufenster“ ist kostenlos. Die Pausen zwischen den 25-minütigen Lesungen nutzen Autoren wie Publikum immer gern zum zwanglosen Diskutieren und Plaudern.