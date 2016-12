Innsbruck – Der Kupferstecher Jacques Callot (1592–1635) hat sein Leben der Kunst geopfert. Zugegeben, das klingt jetzt unheimlich pathetisch. Aber es stimmt: Seine Experimente mit verschiedenen Ätzmethoden, denen seine Radierungenen zusätzliche Schattierungen verdanken, zerstörten die Lunge des Künstlers. Er starb, noch keine 44 Jahre alt, in seiner Geburtsstadt Nancy. Dorthin war er 1622 nach Studienjahren in Italien zurückgekehrt. Als geachteter Meister. Auch in den Königshäusern. Der Auftrag der spanischen Infantin Isabella schließlich führte Callot ins niederländische Breda, das von Spaniens Truppen nach langer Belagerung erfolgreich eingenommen wurde.

Die Reise des Künstlers bildet den Rahmen von Bernd Schuchters Essay-Erzählung „Jacques Callot und die Erfindung des Individuums“. Schuchter verwendet sich als Schlüssel zur imaginierten Erlebniswelt Callots. Für ihn war die Reise nicht nur ob der Umstände beschwerlich. Sie konfrontierte ihn, den Künstler von Königs Gnaden, auch mit dem Krieg, der seit Jahren in Europa wütete und der später als der Dreißigjährige in die Geschichtsbücher eingehen sollte. Das, was Callot auf der Fahrt nach Breda sah, wurde Gegenstand seiner bedeutendsten Arbeiten: Die Zyklen „Die Belagerung von Breda“ und „Die großen Schrecken des Krieges“ zählen zum Eindrücklichsten, was die Kunstgeschichte an der Wirklichkeit abgetrotztem Grauen zu bieten hat. Gerade weil sie kommentarlos distanzierte, ja klinisch kühle und detailgetreue Abbildungen zu sein scheinen. Erst durch die begleitenden Bildtexte von Callots Zeitgenossen Abt Michel de Marolles werden sie zu Lehrstücken politischer Propaganda. „Seht her, was euch droht, wenn ihr Falsches denkt, glaubt oder lebt.“ Da ist der Schritt zum IS-YouTube-Clip nicht mehr weit. Ob die um keinen Reim verlegenen Deutungen des Abtes im Sinne Callots waren oder dieser den Missbrauch beklagte, lässt sich nicht sagen. Beglaubigte Quellen sind rar. Schuchter füllt diese Leerstellen mit Mutmaßungen, packt Fiktion in die Historie. Ähnlich ging Stefan Zweig in seinen „Sternstunden der Menschheit“ vor: Das, was man nicht weiß, muss er- oder anderswo, bei Zeit- und Leidensgenossen zum Beispiel, gefunden werden. Das Spekulieren zählt zu den Privilegien des Erzählers. Bernd Schuchter beschreibt einen Callot, den es so vielleicht nicht gab, aber gegeben haben könnte. Und quasi nebenbei holt er einen Künstler aus der Versenkung der von Moden und Markt gegeißelten Kunstgeschichte, dessen Wiederentdeckung sich lohnt. Er bettet Callot in den Kontext seiner Zeit, lässt ihn an den Denkbewegungen dieser Zeit teilhaben: Descartes’ selbstbewusstes „Ich“, das den Aufbruch der modernen Philosophie markierte, wird bei Callot zum Bild. Auch die zahllosen Figuren, die Callots Stiche bevölkern, scheinen „ich“ zu sagen – und mahnen, dass es kein gesichtsloses Leid gibt. (jole) Erzählung Bernd Schuchter: Jacques Callot und die Erfindung des Individuums. Braumüller. 160 Seiten, 18 Euro. Bildband Jacques Callot: Die großen Schrecken des Krieges. Limbus, 60 Seiten, 20 Euro.