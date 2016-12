Von Edith Schlocker

Innsbruck – Wegen der bürgerkriegsartigen Zustände im Jemen warnt das Außenministerium derzeit dringend vor Reisen in dieses wunderbare arabische Land. Das hat sich die österreichische Autorin Evelyn Schlag offensichtlich zu Herzen genommen und einen Roman geschrieben, der in Sana’a spielt, ohne jemals dort gewesen zu sein. Was in der Beschreibung von Atmosphärischem jedem Kenner des Jemen sofort schmerzlich auffallen muss. Ein nicht unerhebliches Manko für „Yemen Café“, das die Autorin zu übertünchen versucht, indem sie sich gängiger exotischer Klischees bedient.

Alles andere als beliebig ist dagegen die Geschichte, die Evelyn Schlag erzählt. Im Mittelpunkt steht ein Wiener Chirurg um die 50, der, nicht zuletzt um seiner eigenen Einsamkeit und Bindungsunfähigkeit zu entfliehen, nach Sana’a geht, um in einem privaten Krankenhaus zu arbeiten, das für höhere Staatsbeamte und Ausländer reserviert ist. Ein inszenatorisch geschickter Trick, um das Dilemma von Dritte-Welt-Ländern und deren Zwei-Klassen-Gesellschaften im Nachstellen von Situationen, in denen es um Leben und Tod geht, aufzuzeigen. Genauso wie die moralischen Zweifel, die den Arzt als Bediener dieses Systems in langen schlaflosen Nächten quälen.

In denen Jonathan aber auch einen ausführlichen Mailwechsel mit einer ehemaligen Geliebten pflegt, die ihrem Ideal, Menschen zu helfen, die sich diese Hilfe nicht leisten können, treu geblieben ist. Aber selbst in einem Land, in dem die Frauen komplett verschleiert sind, kommt der unverbesserliche Womanizer immer wieder in emotionale Turbulenzen. Was mit dem realen Leben der permanent existenziell bedrohten Jemeniten herzlich wenig zu tun hat. Ihren Part übernehmen in dem Buch ein Dialysepfleger bzw. Jonathans Chauffeur, deren ganz unterschiedliche Schicksale zeigen, dass in einem Land wie dem Jemen absolut nichts unpolitisch ist. Roman Evelyn Schlag: Yemen Café. Zsolnay Verlag. 366 Seiten, 24.70 Euro.