Innsbruck – „Ja ja, schon gut. Meiner Meinung nach sind die, die jetzt da herunten liegen“, er zeigte auf die leblosen Körper, „von da oben herabgefallen.“ Jetzt deutete er auf die Felswand, die sich über ihren Köpfen erhob.

Er, das ist Kluftinger. Der Kriminalhauptkommissar von Kempten erlebt seinen neunten Fall. Die Felswand gehört zum „Himmelhorn“, das nicht nur dem Roman den Titel gab, sondern zugleich zu einem der gefährlichsten Berge des Allgäu zählt. Die Körper wieder gehörten zwei Bergführern und einem Bergfilmer. So, damit ist angerichtet: Die Männer aus Kluftingers Team gehen vorerst davon aus, dass es ein Unfall war, bedauerlich zwar, aber eben nichts für die Ermittler. Nur Klufti passt etwas nicht – er gräbt, bis er einen ersten Anhaltspunkt findet, ein Steinchen, das nicht gehörig passt. Und, priml, los geht die Suche: Was ist das Motiv? Wer ist der Mörder? Und was gibt es sonst noch alles zu entdecken? Das ist die Rahmenhandlung, die das Autorenduo Klüpfel/Kobr ihrem Kommissar geschrieben hat – aber längst geht es nicht mehr nur darum, wer was getan hat und warum. Kult sind die Lebensumstände des gemütlichen Allgäuers, und gerade hier hat sich viel getan (und das zeigt, dass sich der Held weiterentwickeln kann): Einmal trimmt sich der Klufti sportlich; ganz so freiwillig vielleicht nicht, aber immerhin. Mit dem Geburtstagsgeschenk-E-Bike (Schwiegertochter Yumikos Vater) macht er sich (ausgerechnet) mit Dr. Langhammer auf eine berglerische Radltour (wo sie die Toten entdecken). Und apropos Yumiko, die ist schwanger und bringt Klufti aus dem Häuschen – für den Enkelsohn (muss ja einer werden) will er schon einkaufen und spekuliert sogar mit Aktien, damit ihm einmal ein guter Start ins Leben gelingt.

Mit „Himmelhorn“ darf man sich auf ein Lesevergnügen freuen, für das man sich am besten ein Wochenende Zeit nimmt – aus der Hand kann man das Buch eh nicht legen, bis die letzte Seite erreicht ist. Und dann heißt es wieder warten. Auf den nächsten Klufti. Auf die nächste Verfilmung fürs Fernsehen! (cjw) Krimi Volker Klüpfel und Michael Kobr: Himmelhorn. Droemer, 496 Seiten, 20.60 Euro.