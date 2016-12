Wien – Die Wiener Mundartdichterin Trude Marzik ist in der Nacht auf Sonntag im Alter von 93 Jahren in Wien verstorben. Heinz Conrads machte sie bekannt, als er in einer seiner Radiosendungen Ende der 1960er ihr Gedicht „Mei Bua“ vortrug. Berühmt wurde sie durch ihr erstes Buch „Am Anfang war die Kuchlkredenz (1971). „Trude Marzik verkörpert wie kaum eine andere zeitgenössische Autorin das typisch ‚Wienerische‘ und steht nicht nur für anspruchsvolle und lesbare, sondern auch für verkäufliche Literatur“, würdigte die Expertenjury bei der Verleihung des Buchpreises der Wiener Wirtschaft 2008 den liebevollen Humor sowie den Wiener Charme der Texte der Erzählerin und Lyrikerin. Hans Weigel sagte über Marzik einmal, dass sie „das Wienerische als Umgangssprache in den verschiedensten Spielarten vom Salon bis zum Gemeindebau und von der Zwischenkriegszeit bis in die Gegenwart beherrscht“.

Marzik wurde am 6. Juni 1923 in Wien-Hernals geboren. Das Dichten und Reimen begleitete sie seit ihrer Kindheit, als sie für die Eltern Krampusverse und gereimte Schulaufsätze verfasst hatte. Marzik veröffentlichte eine Reihe von Gedicht- und Prosabänden, darunter den erfolgreichen Band „Parallelgedichte“ (1973), in dem sie Lyrik von Goethe, Eichendorff, Rilke, Kästner und Brecht ins Wienerische übersetzte. Den Abschluss machte 2008 der Sammelband „Meine Lieblingsgedichte“, eine Zusammenstellung persönlicher Lieblingsstücke. (APA)