Innsbruck – Eine Autobiografie, die vom Erwachen eines Menschen erzählt, die von schematischen Eindrücken frühesten Erlebens bis zur Volksschulzeit reicht. Henisch-Leser können darauf vertrauen, mehr als einer Kindheit und den Menschen aus früheren Büchern des Autors zu begegnen. Denn zumindest der Vater („Die kleine Figur meines Vaters“, 1975) und die belesene Großmutter („Eine sehr kleine Frau“, 2007) sind bereits vertraut. In „Suchbild mit Katze“, dem neuen Roman, der für den vergangenen November erstmals vergeben Österreichischen Buchpreis nominiert war, wird der familiäre Kreis erweitert. Und Henisch, bisher virtuoser Verschränker fiktionaler und eigener Figur, tritt in diesem Text, auch er als „Roman“ bezeichnet, deutlicher als bisher als er selbst hervor.

Doch auch dieses Buch ist Literatur. Erinnerung wird relativiert: „Natürlich erinnere ich mich nicht wortwörtlich an solche Dialoge. Aber die Stimmen, die ich jetzt in meinem Kopf höre …, kommen nicht aus dem Nichts, sondern aus einem Nachklang von damals.“

„Ein Menschenleben“ liegt zwischen dem erinnerten, erfühlten Kind und dem Schriftsteller von heute, der aus der Distanz der Jahre Ton, Sinn und Gefühl herübergerettet hat, die Zeiten in kurzen Passagen gekonnt wechselt und dabei die Parallelen mitnimmt. In den Stilmitteln des Interviews und des Gesprächs will er „das Wesentliche, nicht nur die so genannte Wirklichkeit“ mitteilen.

Henisch erkundet die frühe Kindheit im Wien der Nachkriegszeit und es wird ein Buch über das Leben in der kleinen Wohnung, der eine Bombe ein Zimmer genommen hat, über Vater und Mutter, die Großeltern, die Kinderliebe, mit der Vater und Mutter gespielt wird, bis das Mädchen erfährt, was Sünde bedeutet. Ein Buch über Zuwanderung und russische Besatzung, Österreichs Geschichte und Identität, die Atombombe, die heißen (Korea) und die kalten Kriege. „All die Fenster, aus denen ich schon geschaut habe.“ Schaut und schreibt einfühlsam, unsentimental, kritisch und scheinbar leichtfüßig.

„Was ich einmal werden möchte“, soll Peter in einem Schulaufsatz preisgeben, und schreibt: Katze. Der Lehrer winkt ab und so spricht der Bub es endlich aus: Schriftsteller. Die Beobachtung, die Reflexion begleiten das Kind schon früh. Sein Fixpunkt sind die Katzen. Drei nennt er: Murli, die auf dem Fenstersims Waghalsige, Hoffmann, bekannt nach dem literarischen Schöpfer des Katers Murr, und Mimí. „Sie ist uns zugelaufen. So kommt das Glück“. (u.st.) Roman Peter Henisch: Suchbild mit Katze. Zsolnay, 208 S., 20,60 Euro.