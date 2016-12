Von Joachim Leitner

Innsbruck – „Wenn 200 Menschen in einer Lesung sitzen, wissen 199, warum sie da sind. Der eine, der mit null Checkung im Wachkoma auf dem Schlauch steht, berichtet anschließend für die Presse darüber.“ So „bedankte“ sich Harry Rowohlt 2011 bei einem Reporter der Münsteraner Glocke nach einer gemeinsamen Lesung mit Wiglaf Droste für die Berichterstattung, die manches Detail verwechselte. Und auch die Salzburger Nachrichten bekamen nach einem „Interview“, das es mit der Wiedergabe des Wortlauts nicht ganz so genau nahm, eine Rowohlt’sche Kopfwäsche samt Gruß zugesandt. Ganz schön grimmig, möchte man da sagen – und den 2015 verstorbenen Meisterübersetzer und Vorlesemeister, dessen dritter und letzter Band nicht weggeschmissener Briefe nun unter dem Titel „Und tschüs“ erschienen ist, der Dünnhäutigkeit verdächtigen. Macht man aber nicht, weil Rowohlt auch im Zorn Haltung und sprach- wie selbstbewussten Hintersinn beweist. Insgeheim bedauert man sogar, dass einen selbst nie eine alles so brillant besserwissende Richtigstellung erreichte. Obwohl man dafür gar keine Unwahrheiten in Umlauf hätte bringen müssen. Die Bitte um eine Unterschrift hätte auch gereicht. Schließlich seien Autogrammjäger „die niedrigste Form des menschlichen Lebens“ – und sollten ihr Interesse schleunigst dem Sammeln von vierblättrigem Klee widmen.

Besonders hart geht Rowohlt allerdings nur mit einem ins Gericht: Der Arbeit des „Ulysses“-Übersetzers Hans Wollschläger konnte „Kollegenschwein“ Harr­y noch nie Positives abgewinnen. Schließlich wollte Wollschläger einst „a bottle of pop“, ein prickelndes Getränk also, mit „eine Flasche Popkorn“ übersetzen. Verehrung verdiene der andernorts Vielgefeierte nur dafür, dass er sich gut ein Jahrzehnt lang fürs Eindeutschen von James Joyce bezahlen ließ. Andere, so Rowohlt, hätten die Zeit vielleicht genutzt, um Englisch zu lernen.

Damit kein falscher Eindruck entsteht: Nicht immer gibt der besessene „Briefsteller“ Rowohlt den bärbeißigen Grantler. Und völlig kritikresistent ist er auch nicht: Nachdem ihn Deutschlands späterer Bundespräsident Joachim Gauck ob seines Engagements für die linke PDS lautstark und auf Plattdeutsch tadelte, bedankte sich der zur Schnecke Gemachte begeistert: „So ein schöner Anschiss ist mir lieber als das meiste Lob.“

Kern der von Anna Mikula – „mach’s, aber nerv mich nicht damit!“ – herausgegebenen Sammlung sind die zahllosen Ergebenheitsadressen, mit denen Rowohlt die Veranstalter seiner legendären Leseabende umschmeichelte – und die zum Vorwand für wunderbar kauzige Reiseminiaturen wurden. Mit nordischer Nonchalance schildert Rowohlt, was ihm unterwegs – von Buchhandlung zu Buchhandlung, von Hôtel zu Hôtel (auf die französische Schreibweise wird größter Wert gelegt) – über den Weg und die Leber lief. Eine verwaiste Kappe, Brötchen von der Tanke, die „Melaasch“ im Wiener Café Westend und Gelegenheitsbekanntschaften, die Krähen ganz vornehm „Rabenvögel“ nennen: Jeder Beobachtung lässt sich eine Geschichte abtrotzen. Man muss nur genau genug hinschauen. Wobei es beruhigend ist, dass auch Rowohlt nicht immer alles ganz genau nimmt. Aus Unachtsamkeit erstand er einst an einem Bahnhofskiosk einen Donna-Leon-Krimi – und musste ihn „laut schreiend“ wegschmeißen.

Apropos Bahnhof: Dort trug sich auch jene eigentümliche Episode zu, die Rowohlt zu einem berührenden Brief an Vicco von Bülow, sprich Lorio­t, inspirierte. Die Antwort darauf blieb aus. Er wurde dem Komiker erst wenige Tage vor seinem Tod im Sommer 2011 zugestellt. Auch den freundschaftlich verqueren Gedankenaustausch mit dem Schriftsteller Jakob Arjouni, der Anfang 2013 starb, umweht eine Ahnung von Endgültigkeit: Ein angedachtes Treffen blieb bloße Absichtserklärung. Inzwischen hat auch Harry Rowohlt „tschüs“ gesagt. Wie sehr seine knorrige Herzlichkeit und sein herzhaftes Knurren fehlen, führen seine Briefe vor Augen. Briefe Harry Rowohlt: Und tschüs. Nicht weggeschmissene Briefe III. Kein & Aber. 342 Seiten, 20,60 Euro.