Innsbruck – Ausgerechnet an Herz-Jesu stehen die von einem beflissenen Einheimischen begleiteten Bildungsreisenden vor verschlossenen Kirchentüren. Der Altar – ein eigentümliches Werk des spätgotischen Schnitzers Michael Pacher, das eine Madonna und ein Grüppchen Afrikaner zeigen soll – bleibt unbesehen. Dafür öffnet sich die Tür des nahe gelegenen Gasthauses – und Hochprozentiges wird aufgetischt. Was ja bekanntlich Gespräche in Gang bringen kann. Eine Zeit lang jedenfalls. So beginnt Albrecht Selges Roman „Die trunkene Fahrt“, für den man, hätten Joseph Roth, Malcolm Lowry und Wenedikt Jerofejew nicht bereits ganze Vorarbeit geleistet, die Gattung der „Besäufnisliteratur“ erfinden müsste. Im Guten wie im Schlechten übrigens. Denn für das Buch gilt, was man vom Umgang mit Destillaten kennt: In Maßen macht’s lustig. Schaut man aber zu tief ins Glas wird’s schwierig. Ein Umstand, dem „Die trunkene Fahrt“ auch durch das Schriftbild Rechnung trägt: Zunächst kaum merklich werden die Buchstaben kleiner, der Schluss lässt sich nicht mehr entziffern. Was man allerdings auch musikalisch deuten kann: Der Roman klingt langsam aus.

Musik, beziehungsweise das hochgeistige Fachsimpeln darüber, ist eines der Themen des Textes. Musikalisch ist auch seine Komposition: Selge arbeitet mit Leitmotiven, auf bestimmte Stücke, Liszts H-Moll-Sonate zum Beispiel, wird öfter angespielt, auch manche Sätze kehren, leicht variiert oder verschieden orchestriert, wieder. Worum aber geht’s? Saufen allein kann’s doch nicht sein? Nun, die Situation ist schnell umrissen: Gemeinsam mit dem Pianisten Günter Perger und Heinrich, genannt Hibiscus Kumm, und dem selbsterklärt ortskundigen Gymnasiallehrer Gasser tourt der untersetzte Musikkritiker Zwantulla – er ist gewissermaßen der Protagonist der Reisegesellschaft – in einem nicht unbedingt geräumigen Fiat Panda durch Südtirol. Eigentlich sollten sie zu Vater Kumm nach Toblach fahren, um dort der Wiederaufführung eines einst bedeutenden Happenings (Piano, Flugzeug, Bumm) beizuwohnen. Aber bis dahin ist noch Zeit, da kann man sich doch gleich die Gegend anschauen? Und, wie gesagt, die Kirchen geben nichts her. Dafür gibt’s Gasthäuser mit so vielversprechenden Namen wie „Sonne“, „Hirsch“ oder „Mühle“. Dort und auf den halsbrecherischen Fahrten dazwischen kann Tiefsinniges und Hochtrabendes diskutiert werden, über farbenblinde Raubvögel, Walter von der Vogelweide, Thomas Bernhard, Marco van Basten – wir schreiben das Jahr 1989 – und ganz am Rande auch darüber, was gerade in der Welt passiert. Schließlich ist Zwantulla (oder „Zwantler“ wie Gasser ihn nennt) aus Westberlin – und da braut sich was zusammen. Vieles was die vermeintlichen Geistesakrobaten zusammenassoziieren, ist amüsant, manches zotig anderes makaber. So komisch, wie die Suffköpfe ihre eigenen Witzchen finden, sind sie allerdings auch wieder nicht. Was „Die trunkene Fahrt“ in Erwartung eines massiven Katers zur ernüchternden Erfahrung werden lässt. (jole) Roman Albrecht Selge: Die trunkene Fahrt. Rowohlt Berlin. 281 Seiten, 20.60 Euro.