Von Joachim Leitner

Innsbruck – Die Sehnsucht nach dem „großen Wenderoman“ ist beinahe genauso alt wie die deutsche Wiedervereinigung. Regelmäßig werden – spätestens seit Mitte der 1990er-Jahre – Bücher als exem­plarische „Wenderomane“ gefeiert. Ebenso regelmäßig wandern dieselben Bücher – ist der erste Schwung an euphorischer Deutung abgeklungen und der auf dem Text basierende Mehrteiler fürs öffentlich-rechtliche Fernsehen versendet – zurück ins Regal, wo sie neben den anderen „Wenderomanen“ Staub ansetzen. Während die Literaturkritik ungeduldig auf den nächsten Versuch wartet, das ästhetische und emotionale Potenzial des historischen Moments „ein für alle Mal“ zu bewältigen. Wohl wissend, dass dieses „Ein-für-alle-Mal“ auch ein Vierteljahrhundert nach dem Fall der Mauer Illusion bleiben wird.

Kathrin Schmidt, deren autobiografisch gefärbter Krankheitsroman „Du stirbst nicht“ 2009 den Deutschen Buchpreis erhielt, macht in ihrem neuen, überbordend geschichtsgesättigten Buch „Kapoks Schwestern“ gar keine Anstalten, einen solchen „Wenderoman“ zu schreiben. Trotzdem ist es einer geworden. Ein richtig guter noch dazu. Gerade weil „Kapoks Schwestern“ alles Exemplarische über individuelle Schicksale erzählt, über psychologisch fein ausgearbeitete Figuren, denen die – wie es an einer Stelle heißt – „Dampframme Zeit“ ordentlich zu gesetzt hat – und die dem Verfall der Verhältnisse aus Unwissenheit oder wider besseres Wissen zugearbeitet haben.

Da ist der titelgebende Kapok zum Beispiel, der einer ziemlich stumpfsinnigen und nachgerade beispielhaft linientreuen Ostberliner Parteisoldatenfamilie entstammt und ausgerechnet zu jenem Zeitpunkt zum Professor ernannt wird, als selbst geübteste marxistische Welterklärer vom Lauf der Geschichte übervorteilt wurden.

Und da sind die ebenfalls titelgebenden Schwestern, die mit Kapok gar nicht verwandt sind. Sondern in der Gartenkolonie „Eintracht“ im Nachbarhaus wohnten. Kapok waren sie einander abwechselnd anderweitig zugetan. Damals in den 1960er-Jahren, als in Sichtweite zur Siedlung der „antikapitalistische Schutzwall“ aus dem Boden gestampft wurde. Dass eine der Schwestern, Claudia, die ältere, die Frucht jugendlich ungestümer Zuneigung abtrieb, wird Kapok nie erfahren. Vor die Wahl gestellt, welche Schwester denn nun die seine werden soll, schlug Kapok den dritten Weg ein und heiratete eine andere. Nach dem Scheitern seiner akademischen Ambitionen flüchtet er sich ins Nirgendwo. Erst Jahre später – die Rahmenhandlung des Romans spielt in der Gegenwart – zieht es ihn zurück in die „Eintracht“-Siedlung. Die ledi- gen Schwestern – „Spätmädchen“ in ihren frühen Fünfzigern – beobachtet er heimlich. Was sie im Haus ihrer verstorbenen Eltern, dem feingeistigen Ehepaar Schaechter, treiben, bleibt ihm, der früher für die Staatssicherheit bespitzelte, verborgen. Auch die Schwestern sind erst kürzlich hierher zurückgekehrt. Sie misten den elterlichen Muff aus – und legen dabei die Familiengeschichte frei: Die Schaechters sind jüdisch – und der einst real existierende Sozialismus war vor antisemitischen Anwandlungen nicht gefeit. Doch es sind nicht nur Alltags- und Mentalitätsgeschichten der DDR, die sich – mal aus der Perspektive der Schwestern, dann wieder auktorial erzählt – nach und nach entfalten, sondern ein üppiges Panorama des 20. Jahrhunderts. Wien, der Balkan, die USA, Indien und die stalinistische Sowjetunion sind nur einige der Schauplätze dieser vergessenen oder lange verschwiegenen Geschichten von innerem und äußerem Exil. Schmidt gestaltet sie sprachmächtig aus. Manche Passagen erinnern an den magischen Realismus, andere bestechen durch knappe, sich alle Sentimentalitäten verbietende Sätze.

Dass man dabei mitunter den Überblick und den im Vergleich dazu dann doch etwas blassen Aus-dem-Fenster-Spechtler Kapok aus den Augen verliert, ist nicht weiter schlimm. Ihm gestattet Kathrin Schmidt dafür eines jener bitteren Happy Ends, das sich selbst manch weinerlicher Feigling gelegentlich verdient. Anders kann man sich der Illusion des „Ein-für-alle-Mal“ wohl nicht annähern. Roman Kathrin Schmidt: Kapoks Schwestern. Kiepenheuer & Witsch. 448 Seiten, 22,60 Euro.