Von Christiane Fasching

Stratford-upon-Avon – In der Holy Trinity Church sitzt eine alte, schwerhörige Lady auf einer Kirchenbank und wirft Shakespeares sterblichen Überresten selige Blicke zu. Vor 400 Jahren hat der Dichter und Denker hier seine letzte Ruhestätte gefunden. Wobei: Das mit der Ruhe stimmt so nicht ganz. Mit Smartphones bewaffnet stürmt eine schnatternde Touristenschar in die Todeszone und macht sich lautstark für ein Shakespeare-Selfie bereit. Doch sie haben nicht mit der Lady auf der Kirchenbank gerechnet: „No pictures, please“, mahnt sie bestimmt. Das Schnattern hört sie nicht – oder will sie es überhören? Mit dem Mahnen käme sie sonst ja gar nicht mehr nach.

Der Shakespeare-Grabdienst ist nur einer von vielen Nebenjobs, die in Stratford-upon-Avon an den berühmtesten Sohn der Stadt geknüpft sind. In der hübsch herausgeputzten Ortschaft, die eine einstündige Zugfahrt von Birmingham entfernt liegt, ist der Geist des Schöpfers epochaler Dramen, Komödien und Tragödien allgegenwärtig – kaum eine Ecke, an der man nicht über auskunftsfreudige Herrn in Pluderhosen oder höfliche Damen in Wallegewändern stolpert. Vor Shakespeares Geburtshaus, das nun als Museum dient, versucht gerade Petruchio, die widerspenstige Katharina zu zähmen. Applaus, Applaus für das Schauspiel-Duo, das auf Zuruf die berühmtesten Szenen aus dem Shakespeare’schen Œuvre zum Besten gibt – und von „Romeo und Julia“ zum „Sommernachtstraum“ springt, um schlussendlich bei „Hamlet“ zu landen. „To be, or not to be“, ist jetzt die Frage, die am 23. April 2016 auch Kronprinz Charles höchstselbst stellte. Anlässlich des 400. Todestages des britischen Nationaldichters durfte sich Stratford über königlichen Besuch freuen – parallel dazu ließ ein Massenauflauf von Shakes­peare-Verehren die Kassen klingeln. Ruhig wird’s hier aber auch nach dem Gedenkjahr nicht werden.

Vis-à-vis vom schmucken Fachwerkhaus in der Henley Street, in der sich Handschuhmacher John Shakespeare und seine Frau Mary anno 1564 über die Geburt ihres Sohnes William freuten, wird in einem kleinen Café für elf Pfund „The Whole Shakesperience“ angeboten. Was verführerisch klingt, entpuppt sich als durchschnittliches Touristenmenü. Ob einst auch William die mediterrane Pasta mit gegrilltem Hal­loumi-Käse genoss? Das steht wohl außer Frage ...

Auch im Museums-Shop türmen sich Souvenirs, die man tunlichst nicht wegen ihrer Authentizität kaufen sollte. Auf der Schriftrolle eines kahlköpfigen Gummi-Entchens mit Kräuselkragen steht „To quack, or not to quack“ – ein Verkaufshit, wie die Hamlet’sche Totenkopf-Tasse, der flauschige Shakesbear oder die Karton-Maske, die einen im Handumdrehen in einen Dichterfürsten verwandelt. Wie viele von den Dingern pro Jahr verkauft werden, ist nicht bekannt: Fakt ist allerdings, dass jahrein, jahraus bis zu fünf Millionen Menschen aus aller Herren Länder in die Grafschaft Warwickshire strömen und dabei knapp 400 Millionen Euro liegen lassen. Aber sie kommen natürlich auch, um die Aura jenes Mannes zu spüren, der mit seinen Worten die Welt bewegte – und bewegt. Shakespeare ist nicht tot. Selbst wenn die Dame in der Holy Trinity Church etwas anderes behauptet.

Dafür ist gerade Romeo gestorben. Und jetzt haucht auch noch Julia ihr Leben aus. Nach dem traurigen Ende der dramatischen Romanze brauchen die beiden Schauspieler erst einmal eine Pause, als Stratford-Besucher wird einem aber trotzdem nicht fad. Schließlich gilt es noch das liebliche Cottage von Anne Hathaway zu besuchen – im 500 Jahre alten Landhaus warb Shakespeare einst um die Gunst der späteren Mutter seiner drei Kinder. Seit diesem Sommer kann man auch durch „Shakespeare’s New Place“ – die neuest­e Stratford-Attraktion – wandeln und den Menschen hinter dem Theater-Erneuerer entdecken. Wer noch immer nicht genug Souvenirs gehortet hat, kann sich hier mit kleidsamen falschen Bärten eindecken. Wer weiß: Vielleicht steht ja doch einmal eine Shakespeare-Verkleidungsparty an.

Stratford-Fazit: Shakespeare ist überall. Aber das ist nicht die ganze Wahrheit. In der Buchhandlung nahe seinem Geburtshaus dominiert ein anderer britischer Nationalheld die Schaufenster – hier hat Harry Potter das Sagen. Für Shakespeare sicherlich kein Drama.