Von Joachim Leitner

Innsbruck – Es schaut so verdammt einfach aus. Und irgendwie kompliziert. Ein paar nicht zu entziffernde Zeilen. Ein Kringel. Ein Pfeil hinüber zu anderen Zeilen. Noch ein Kreis. Noch ein paar Worte. Manche sind unterstrichen, andere mit Leucht- und Buntstiften hervorgehoben. Dazwischen lassen sich Umrisse eines weiblichen Gesichts ausmachen. Ob sich Bernhard Aichner, Herr über dieses kunstvolle Gekritzel, so seine Protagonistin Brünhilde Blum vorstellt? „Nein“, versichert der 44-Jährige. Das – jedenfalls für Außenstehende – kreative Chaos in seinem Notizbuch seien Entwürfe für einen neuen Roman. „Ziemlich wild und abgefahren“ soll er werden, sagt Aichner. „Ein Psycho“ und doch „etwas ganz anderes“. Er habe den Plot geträumt, ihn noch in derselben Nacht in groben Zügen zu Papier gebracht und sich am nächsten Morgen das Okay seiner Verlegerin geholt, erzählt Aichner. Und die hätte ihm nur gesagt: „Schreib!“ Schließlich soll das nächste Buch bereits im Frühjahr 2018 auf dem Markt sein. Blum wird darin keine Rolle mehr spielen.

„Totenrausch“, das dieser Tage erscheint, ist der dritte und letzte Thriller um die mordende Bestatterin, die dem gebürtigen Osttiroler den Weg in die internationale Krimi-Königsklasse ebnete. Rund 160.000 Mal verkaufte sich Aichners erster Blum-Band „Totenfrau“ im deutschen Sprachraum. Auch Teil zwei, „Totenhaus“, stand auf den einschlägigen Bestsellerlisten. „Totenfrau“ erschien zudem in 16 Ländern. Darunter in den USA, wo „Woman of the Dead“ bei Stephen Kings Stammverlag Scribner herausgekommen ist – noch so ein Ritterschlag für Spannungsautoren.

Und auch die US-Unterhaltungsindustrie hat inzwischen Lunte gerochen: Wie bereits berichtet, ist die Verfilmung von „Totenfrau“ für den zum Disney-Bespaßungsimperium gehörenden Sender Timelife in Arbeit. Drehstart für die Pilotfolge der voraussichtlich zwölfteiligen Serie soll in diesem Frühjahr sein. Hinter dem Projekt stehen die Berliner Produktionsfirma Barry Films und das britische Artists Studio, das mit der BBC-Serie „The Fall“ großes Gespür für Hochglanzgrusel bewiesen hat. Recht viel mehr will Aichner über die Verfilmung aber nicht preisgeben. Nur so viel: Anders als der Roman dürfte die Serie wohl nicht in und um Innsbruck spielen, sondern in Colorado. Ein Zugeständnis, das man für potenziell 95 Millionen Zuseher, so viele Haushalte erreicht Lifetime in den Vereinigten Staaten, schon mal in Kauf nimmt.

Aber zurück zum „Totenrausch“, Aichners – wie gesagt – letztem Blum-Buch: Das beginnt in einer Situation größter Aussichtslosigkeit. Die schmucke Saggen-Villa, in der Blum einst Glück und die Kunst sachgerechten Bestattens lieben lernte, sind weit weg. Und die Rückkehr ausgeschlossen. Auch wenn die Suche nach dem „Monster von Innsbruck“, das mehrere honorige Persönlichkeiten um die Ecke brachte, aus den Schlagzeilen verschwunden ist. Trotzdem wird am Ende alles gut. Das darf man verraten. Es steht auf Seite eins des Buches. Der Clou des Romans also ist es, wie das Schlupfloch von der Sackgasse ins Happy End gefunden wird. Plausibel ist das nicht immer. Aber solang die Wendungen Schlag auf Schlag kommen, bleibt dem Leser sowieso keine Zeit für Wahrscheinlichkeitsrechnungen.

Wenn „Totenfrau“ ein rachegetriebener Abzählreim ist und „Totenhaus“ kaltes Kammerspiel, dann ist „Totenrausch“ der Western der Reihe. Keine getragene Wildwest-Elegie allerdings. Sondern eine bilderstürmende Attacke, wie sie Sergio Corbucci („Django“) einst geritten ist. In Hamburgs Halbwelt, wo Blum – bevor sie in die Zukunft schauen darf – von ihrer Vergangenheit eingeholt wird, wird wenig gesprochen. Dafür werden sadistische Spiele gespielt. Und Blum fällt ein letztes Mal die Rolle der Totenfrau zu. Sie fügt sich. Dann darf sie endlich verschnaufen. Und die Leser auch.

Keine Verschnaufpause gestattet sich indessen Bernhard Aichner: Für rund 70 Lesungen sind er und „Totenrausch“ bereits gebucht. Und in den Pausen bastelt er gemeinsam mit Haymon-Verleger Markus Hatzer am Programm eines großen Krimifestivals, das im Herbst 2017 in Tirol stattfinden soll. Auch darauf angesprochen geizt Aichner mit Details und lächelt unschuldig – ein Spannungsprofi durch und durch. Thriller Bernhard Aichner: Totenrausch. btb, 471 Seiten, 20,60 Euro. Lesungen: 9. Jänner, Bundesgymnasium, Lienz; Beginn 19 Uhr. 10. Jänner, Galerie Rhomberg, Innsbruck; Beginn: 19.30 Uhr (begrenzte Teilnehmerzahl). 11. Jänner, Treibhaus, Innsbruck; Beginn 20 Uhr. 12. Jänner, Rathaussaal, Telfs; Beginn: 19.30 Uhr.