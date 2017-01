Von Christian J. Winder

Innsbruck – Zunächst die nackten Daten: 122 Stunden 17 Minuten Laufzeit, gepresst auf 15 Mp3-CDs.

Darauf muss man sich einlassen und einlassen wollen, um in die Welt einzutauchen, die der US-Autor Tad Williams für seine „Shadowmarch“-Tetralogie geschaffen hat. Die Hörbuchfassung wurde nun von David Nathan eingelesen, einer der besten Hörbuchstimmen im deutschsprachigen Raum. Wobei: „Eingelesen“ wird dem Hörerlebnis eigentlich gar nicht gerecht. Nathan, der unter anderem Johnny Depp die Stimme leiht, findet für jeden Charakter die passende Tonlage, wechselt vom Menschen zum Zwerg, zum Elben und zum Gott, nimmt seine Zuhörer bei den Ohren und lässt uns nicht mehr los.

Am Anfang ist alles noch nicht so schlimm auf der Südmarksfeste: Freilich, der König, Olin, wird im Ausland festgehalten, um Lösegeld zu erpressen, und sein ältester Sohn führt die Regierungsgeschäfte. Dann geht es aber Schlag auf Schlag: Prinz Kendrik wird ermordet, die Elben fallen über die Schattengrenze in Südmark ein, Prinz Barrick ist im Kampf verschollen und Prinzessin Briony kann sich gegen meuternde Verwandte nicht mehr auf dem Thron halten und flieht.

Alles ist in Trümmern am Beginn der Entwicklung, die die beiden jugendlichen Königskinder reifen lässt und die Tad Williams Gelegenheit gibt, einen Kosmos zu entfalten, der in seiner Vielfalt und Reichhaltigkeit den „Herr der Ringe“-Welten von J. R. R. Tolkien in nichts nachsteht. Die Götter spielen Schicksal in einem Panorama, das von Menschen und Elben, Schattenwesen, Zwergen und den noch kleineren Dachlingen, Wasserwesen und Elementargeistern bevölkert wird. Alle haben ihre eigenen Geschichten, guten und schlechten Beziehungen zueinander, taugen zum Helden genauso wie zu Verrätern, zu Schurken und Schuften.

Die epische Breite, mit der Williams die Geschichte angelegt hat, braucht freilich Geduld. Ein geruhsames Wochenende reicht für die an Wendungen reiche Saga nicht aus. Vielmehr ist der „Shadowmarch“ akustischer Wegbegleiter für Monate, mitunter sogar Jahre. Eines freilich ist damit klar: Auto- oder Zugfahrten können dann nicht mehr lange genug dauern. Hörbücher Ted Williams: Shadowmarch. Teil 1: Die Grenze; Teil 2: Das Spiel; Teil 3: Die Dämmerung; Teil 4: Das Herz. der Hörverlag. Insgesamt 15 CDs. Jeweils 28,10 Euro.