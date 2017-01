Von Friederike Gösweiner

Innsbruck – Die Erwartungen an das erste Buch nach einem großen Preis sind immer groß. Terézia Mora, 1971 in Ungarn geboren und seit ihrem Studium Wahlberlinerin, dürfte dieses Gefühl nur allzu gut kennen, weil sie so gut wie für jedes ihrer bisherigen Bücher mindestens einen großen Preis erhalten hat, zuletzt für den monumentalen Roman „Das Ungeheuer“ 2013 den Deutschen Buchpreis. Beweisen muss sich Mora wahrlich nichts mehr und eine gewisse Entspanntheit oder Gelassenheit im Erzählgestus merkt man ihrem neuen Erzählband „Die Liebe unter Aliens“ auch an.

Aliens kennt man als Begriff vor allem aus Science-Fiction-Filmen: Aliens sind Außerirdische, humanoide extraterrestrische Lebewesen wie Mr. Spock oder tierähnliche wie Alf. Auf Englisch bedeutet „alien“ zunächst aber nichts anderes als „fremd“. Und Fremde – und zwar so Fremde, dass man sie tatsächlich für Aliens halten könnte – sind die Charaktere in „Die Liebe unter Aliens“ allemal. Das ist die eine Gemeinsamkeit, die sie verbindet, die eine Klammer, die die zehn Erzählungen zusammenhält: diese Fremdheit dem Anderen gegenüber (und sich selbst), das Sich-Klammern der Figuren an ihre eigene „Umlaufbahn“, an enge Routinen, alltägliche Abläufe, jahrelange Gewohnheiten, kleine Rituale. Denn die Welt, in der Moras Figuren leben, ist disparat, das Leben, das sie führen, brüchig, überall lauert Gefahr.

Da gibt es eine junge polnische Malerin, die mit ihrem polnischen Malerfreund illegal in Deutschland lebt, schwarz putzen geht für 5 Euro die Stunde, bis starke körperliche Schmerzen sie zum Aufhören zwingen, und die latente Angst, ihr Freund – das bisschen Wärme, das sie in ihrem Leben hat – könne sie verlassen, sich panisch manifestiert. Da verfolgt ein frühpensionierter Bahnarbeiter, von seinen Bekannten „Marathonmann“ gerufen, einen Jungen, der ihm seinen Plastiksack mit Geldtasche und Wohnungsschlüssel geklaut hat, quer durch die Stadt, weil er ihm seinen gewohnten Tagesablauf zerstört hat, bis er am Ende in der Wohnung seines Freundes zusammenbricht. Da verschwindet ein junges Mädchen spurlos, während ihr bekiffter Freund, der sich ansonsten rührend um sie kümmert, schläft, bei einem harmlosen Ausflug ans Meer.

Manchmal sind es aber auch nur kleinere Katastrophen, denen oft auch keine geringe Komik innewohnt, die in den Alltag der Figuren einbrechen, etwa ein Bett, das im Treppenhaus steckenbleibt, woraufhin sich die Umzugshelfer einfach aus dem Staub machen. Nachdem Moras Figuren aber fast ausnahmslos Habenichtse sind – Frührentner, Illegale, Azubis, Prekäre –, können solche Kleinigkeiten durchaus existenzielle Bedrohungen darstellen.

Das Frappierende an Moras Geschichten ist der relative Gleichmut, mit dem die Figuren Schicksalsschläge hinnehmen, dem der lakonische Tonfall der Erzählungen entspricht. Beeindruckend ist die Nuanciertheit, mit der Mora ihre Figuren zeichnet – und das Bild unserer Wirklichkeit, einer Welt unendlicher Fremdheit, in der Liebe aber dennoch nicht ganz und gar unmöglich scheint, selten aber als „reines“, romantisches, grundstürzendes Gefühl aufblitzt. Am ehesten tut sie das in der letzten, sehr charmanten Erzählung „Das Geschenk oder: Die Göttin der Barmherzigkeit“, die von einer späten jähen leidenschaftlichen Liebe eines Japanologen erzählt und beinahe wie ein Happy End wirkt.

Was alle Erzählungen des Bandes eindrücklich beweisen, ist, dass Terézia Mora eine große Psychologin und zugleich eine äußerst gewiefte Erzählerin ist. Kein Wunder also, dass es auch für diesen Wurf einen Literaturpreis gibt. Diesmal ist es der Bremer Literaturpreis 2017.

Erzählungen Terézia Mora: Die Liebe unter Aliens. Luchterhand 2016, 272 Seiten, 22,70 Euro.