Innsbruck – Die älteste überlieferte Darstellung der Kreuzigung Christi ist ein in trocknenden Putz geritztes Bild aus dem 3. Jahrhundert. Es zeigte einen ans Kreuz genagelten Esel. Ein Schmähbild also – noch keine Karikatur, weil die Zeichnung eine damals verfolgte Minderheit verhöhnte, aber ein früher Urahn heutiger Karikaturisten ist der christuskritische Spötter zweifellos. Die Bezeichnung „Karikatur“ freilich gab es im spätantiken Rom noch nicht. Sie bildete sich erst später heraus, wobei der Begriff auf das lateinische „carrus“, also Wagen, zurückgeht – und im Grunde „auf-“, ja „überladen“ meint.

Rom allerdings blieb lange ein Hotspot des Spöttischen. Weil Rom ein Zentrum der Macht war. Und die Karikatur nicht zuletzt die „Verzeichnung“ der Mächtigen. Gianlorenzo Bernini etwa, Großarchitekt des Barocks, brachte in wenigen Strichen seinen Auftraggeber Papst Innozenz XI. zu Papier. Als dürren Greis. Natürlich durfte die Zeichnung damals keiner sehen.

Die Geschichte der Karikatur – vom Esel-Jesus bis zum undichten Papst Benedikt oder dem Propheten mit Dynamit­turban – ist immer auch eine Geschichte möglicher Blasphemie und Ehrenbeleidigung. Und eine Geschichte der Zensur sowieso.

Andreas Platthaus, Leiter des Literaturressorts der Frankfurter Allgemeinen Zeitung, erzählt diese Geschichte in seinem edel ausgestatteten Buch „Das geht ins Auge“ in 51 exemplarischen Geschichten, die jeweils einen Zeichner und ein en detail befragtes Bild zum Thema haben.

Die historischen Wegbereiter, William Hogarth („Charaktere und Karikaturen“, 1743), Charles Philipon („Les Poires“, 1831) und Honoré Daumier („Traum des Erfinders des Zündnadelgewehrs“, 1866) sind darunter. Modernere Meister wie John Heartfields, dessen Collage „Der alte Wahlspruch im ,neuen‘ Reich: Blut und Eisen“ (1934) analysiert wird, sind vertreten. Vor allem aber sind es die großen Zeitgenossen, die Platthaus anschaulich porträtiert. Mitunter sind es Begegnungen, mit Sempé zum Beispiel, die die Geschichten anstoßen. Manchmal, bei Art Spiegelman, dem Mohammed-Karikaturisten Kurt Westergaard oder Jean Cabut alias Cabu, der beim Angriff auf die Redaktion von Charlie Hebdo erschossen wurde, sind es Kontext und historischer Moment.

Platthaus versteht die Karikatur als ganz der Aufklärung verpflichtete Kunstform. Er argumentiert meinungsstark, bisweilen streitbar rigoros: Karikatur ist hintersinniger Widerstand der Vernünftigen. Alles, was sich mit einer Sache gemeinmacht, taugt nicht zur Karikatur, ist Hagiographie oder Schmähung, wie die antisemitischen Zeichnungen im nationalsozialistischen Stürmer zum Beispiel.

So lassen sich auch kunsthistorische Streitfragen vom Tisch wischen: Goyas berühmtes „Capricho 43“ deutet für Platthaus nur die ungeheuerlichen Auswüchse der schlafenden Vernunft an. Nicht jen­e einer träumenden, die mit dem spanischen „sueñ­o“ auch gemeint sein könnte. Auch diese­s Grundvertrauen in die Vernunft zeichnet das Buch aus. (jole) Sachbuch Andreas Platthaus: Das geht ins Auge. Geschichten der Karikatur. Die Andere Bibliothek, 480 Seiten, 43,20 Euro.