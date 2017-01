Von Joachim Leitner

Innsbruck – Um die Jahr­tausendwende veröffentlichte das amerikanische Time Magazine ein Liste der „100 schlechtesten Ideen der zurückliegenden hundert Jahre“. Im hinteren Drittel der Aufzählung, irgendwo zwischen Idi Amins Raumfahrtsplänen für Uganda und Michael Jordans eitler Kindheitstraumverwirklichungsbestrebung, auch im Baseball zum „American Hero“ zu werden, fand sich damals „Biosphere 2“. Ein Anfang der 1990er-Jahre von enormem Getöse begleiteter Testlauf für den Ernstfall, der Versuch Natur künstlich zu erzeugen, die Vorstufe für die Besiedlung neuer Welten – oder die Wiederaufforstung eines unwirtlich gewordenen Heimatplaneten. In der Wüste Arizonas wurde unweit der mexikanischen Grenze ein monumentales Gewächshaus aus dem rotem Sonora-Sand gestampft, größer als zwei Fußballfelder und luftdicht versiegelt. Hier sollte die Mini-­Welt entstehen: Luft und Leben – ein geschlossenes Ökosystem.

Nach draußen drangen allerdings bald erste Horrormeldungen: Nichts funktionierte, diese Arche drohte auf Grund zu laufen. Trotzdem hielten die acht fürs Leben im Treibhaus auserwählten Forscher zwei Jahre durch. Danach waren sie um die existenzielle Erfahrung, einander nicht umgebracht zu haben, reicher. Der wissenschaftliche Mehrwert hingegen war überschaubar: Um das vom texanischen Ölmagnaten Edward Bass finanzierte 150-Millionen-Dollar-Projekt am Leben zu halten, musste getrickst werden: Frischluft wurde zugepumpt und bei der Versorgung mit Lebensmitteln im Geheimen nachgeholfen. Das Pionierprogramm war zum Dschungelcamp avant la lettr­e geworden.

Ein zweiter, auf zehn Monate angelegter Versuch wurde ein Jahr später vorzeitig abgebrochen. Das öffentliche Interesse daran hielt sich in Grenzen.

Trotzdem überrascht es, dass dieser Stoff – das Scheitern eines Traums zwischen „Science“ und Spektakel – bislang keinen Eingang in die Welt der „Fiction“ gefunden hat. Wenn man von einer albernen Komödie names „Bio-Dome“ mit Kylie Minogue absieht, deren deutscher Untertitel „Total bio. Garantiert schädlich“ als Warnung verstanden werden sollte.

Nun hat sich T. C. Boyle des Wissenschaftsdesasters angenommen – und die Ausgangslage für einen großen Wurf ist perfekt: Wie kaum ein anderer US-Erzähler versteht es der 1948 nahe New York geborene und seit Jahrzehnten in Kalifornien lebende Schriftsteller, geschichtsgesättigtes Materia­l in Geschichten zu zerlegen, um den emotionalen Kern historischer Fakten freizulegen. Und die „Biosphere“-Bedingungen scheinen wie gemacht für einen großen Boyle-Roman: eine alternative Schöpfungsgeschichte als zum Kammerspiel verdichtetes Lehrstück über die Fehleranfälligkeit großer Ideen – und die bösen Folgen wohlwollender Absichten.

Trotzdem kann Boyles neue­r, dieser Tage erschienener Roman „Die Terranauten“ nur bedingt überzeugen. Zu stark wirkt der Zwang, die Geschichte als süffige Satire zu erzählen. Das Casting der künftigen Insassen erinnert an gängige Casting-Shows – nur dass diese alle Fiktion an unwahrscheinlichstem Wahnsinn inzwischen locker übertreffen. Schon die von Boyle erdachte Vertragsklausel, dass nur textilfrei gebadet werden dürfe (um das Interesse der Öffentlichkeit nicht unnötig zu gefährden), nimmt sich angesichts manches Pseudo-Reality-TV-Formats eigentümlich zahm aus. Und auch nachdem sich die Tür hinter den Terranauten geschlossen hat, sind es letztlich niedere Instinkte, die das Treibhaus regieren: eine Herz-Schmerz-Sex-Sitcom unter Glas. Durchwegs komisch, gelegentlich etwas salopp redselig (es gibt gleich drei sich kapitelweis­e abwechselnde Erzähler) und mit dramaturgisch klug gesetzten Cliffhangern. Man bleibt dran – und fragt sich mitunter: Warum eigentlich?

Vielleicht ragt ein begnadeter Erzähler wie Boyle aus der Reihe der guten hervor, weil man ihm auch dann noch folgt, wenn er auf Abwege gerät? Am Scheitern von „Bio­sphere 2“ scheitern T. C. Boyles „Terranauten“. Allerdings auf so hohem Niveau, dass es einen immer wieder vergessen lässt, was für ein großartiges Buch „Die Terranauten“ hätte werden können. Roman T. C. Boyle: Die Terranauten. Aus dem Amerikanischen von Dirk van Gunsteren. Hanser, 603 Seiten, 26,80 Euro.