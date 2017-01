Von Joachim Leitner

Innsbruck – Martin Walsers neues Buch trägt den etwas holprigen, alles in allem aber seltsam reizvollen Titel „Statt etwas oder Der letzte Rank“. „Rank“ – klärt der bald 90-Jährige seine Leser mit Verweis aufs Grimm’sche Wörterbuch vorab auf – beschreibe eine Wendung oder Drehung im Allgemeinen – und jene Haken, die ein im Wettlauf oder bei der Jagd Verfolgter schlägt, im Speziellen. In der Schweiz ist mit Rank zudem die Krümmung eines Weges gemeint.

Nun gibt es für die Auseinandersetzung mit als fiktional ausgewiesenen Texten – „Statt etwas oder Der letzte Rank“ wird vom Verlag als Roman angepriesen und ausgepreist – eine Faustregel: Verwechsle nie den Autor mit dem Erzähler! Nach Lektüre des schmale­n, gerade einmal 170 großzügig bedruckte Seiten starken Bandes möchte man darauf pfeifen: Natürlich ist der Wettkämpfer, dem nachgestellt wird und der noch in der letzten Kehre einen letzten Haken schlägt, sich also partout nicht fassen lassen will, Martin Walser selbst.

In 52 Kapiteln, einige sind nur wenige wortgewaltig verschnörkelte Sätze lang, sagt er „Ich“ – und meint sich selbst, den Großschriftsteller und Geisteskapazunder, der sich in die Enge getrieben wähnt, unzulässig hart angegangen, missverstanden. Den Missgünstigen ruft dieses Ich ein trotziges „Ja, was kann denn ich dafür?“ entgegen. Und den Frauen, die es gern auch gleichzeitig liebte, auch. Schließlich sei es eine „ins Beleidigende reichende Unhöflichkeit“, eine „ernst zu nehmende Liebe nicht zu erwidern“. Feinde und Frauen. Sie sind die roten Fäden dieses Textes, der keinen nacherzählbaren Plot hat: Gedankensplitter, Geistesblitze, Abrechnungen mit „XY“, Anrufungen, Selbstbespiegelungen, manche schonungslos, andere beinahe unerträglich, eitel, Lyrisches, Zitate (Adorno hier, Hegel da, Kafka, Bloch und Hölderlin), bittere Bonmots, der eine oder andere Tiefschlag – und viel gehobene Langeweile. Manche der donnernden Sätze, die Walser schreibt, klingen nach Kalenderblatt, andere möchte man sich unbedingt merken, einige erschüttern, verstören oder geben Rätsel auf. Gegen Ende – gäbe es eine über An­deutungen hinausgehende Handlung, müsste man wohl von einem Twist, einem „Rank“ also sprechen – wird der Ton versöhnlich, beinahe entschuldigend: „Ich hab’ mich vergangen und will gefunden werden, wo ich am liebsten wär’.“ Walsers Wunsch in Gottes Ohr. Prosa Martin Walser: Statt etwas oder Der letzte Rank. Rowohlt. 170 Seiten, 17,50 Euro.