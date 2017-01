Von Ivona Jelcic

Innsbruck – Am 17. Dezember 1943 werden im Lager Reichen­au sieben Häftlinge, die beiden jüngsten erst 17 Jahre alt, wegen „Plünderung“ erhängt. Sie hatten in einem bei einem Luftangriff getroffenen Haus, in das sie für Räumungsarbeiten geschickt wurden, herumliegende Lebensmittel an sich genommen. Ein Gerichtsverfahren gibt es nicht.

Fürs Bombenentschärfen gab es „eine Brotscheibe extra“, erinnert sich Dragomir Salmic an diese „Himmelfahrtskommandos“. Salmic wurde als Jugendlicher aus Slowenien verschleppt und als Zwangsarbeiter eingesetzt. Nach Innsbruck kam er 1944.

Das Gestapo-Lager Innsbruck-Reichenau war kein KZ. Das mag angesichts der dort stattgefundenen Ermordungen, Misshandlungen, die vielfach zum Tod führten, und auch angesichts seiner Funktion als Durchgangsort für die Deportation in Vernichtungslager zunächst nicht als der springend(st)e Punkt erscheinen. Definitionsschärfe trägt aber einiges zum Verständnis dafür bei, welche Funktion den so genannten „Arbeitserziehungslagern“ (AEL) innerhalb der repressiven Arbeits- bzw. Zwangsarbeiterpolitik der Nationalsozialisten zugedacht war. Und wie sie in der Folge auf regionaler und lokaler Ebene von den NS-Funktionären auch als Machtinstrumente erkannt wurden.

Der angehende Historiker Johannes Breit widmet auch diesen Kontexten in seinem Buch über „Das Gestapo-Lager Innsbruck-Reichenau“ den nötigen Raum: Die staatlich organisierten „Disziplinierungsmaßnahmen“, zunächst gegen „Asoziale“, „Bummelanten“ und „Arbeitsvertragsbrüchige“ gerichtet, werden mit der Errichtung der AEL unter die Verwaltungshoheit der Gestapo gestellt. Da hat der NS-Staat längst auch den Wert von Arbeitskraft als Kriegsbeute erkannt. Die Zwangsarbeiter-Maschinerie läuft an. Bereits ab 1937 werden aber auch in großem Stil Arbeitskräfte aus dem faschistischen Italien angeworben. Ihnen kommt in der Geschichte des Reichenauer Lagers eine besondere Bedeutung zu: Nachdem auch die italienischen Arbeiter zunehmend Repressionen ausgesetzt sind, setzt eine Fluchtbewegung ein. Sie endet für viele noch vor dem Brenner im Lager Reichenau.

Dessen Funktionen sind schon bald nach der Inbetriebnahme zum Jahreswechsel 1941/42 vielfältig. Das Gestapo-Lager Innsbruck-Reichenau war „alles, was regionale Institutionen, Allianzen und NS-Netzwerke gerade benötigten: eine Einrichtung der repressiven Arbeitspädagogik, Durchgangslager, Strafanstalt, Haftstätte, Arbeitskräftereservoir und Hinrichtungsstätte“, schreibt Breit, dessen Großvater Bert Breit zusammen mit anderen Mitgliedern der Widerstandsgruppe um Franz Mair selbst dort inhaftiert war. Am „Arbeitskräftereservoir“ bediente sich vor allem auch die lokale Wirtschaft und Verwaltung – vom Obsthandel ­Ischia über die Baufirma von Michael und Johann Stippler bis hin zur Stadt Innsbruck. Die Stipplers wurden nach dem Krieg wegen der Misshandlung ausländischer Zwangsarbeiter verurteilt.

Der Innsbrucker Gestapo-Chef Werner Hilliges wiederum schien in der Verfolgung eigener Ziele ganz besonders eifrig gewesen zu sein, etwa als er 1943 Tiroler Jüdinnen und Juden festnehmen und, wie er später selbst zugab, „fingierte Schutzhaftanträge“ stellen ließ, um sie ins KZ schicken zu können. Aus Berlin kam allerdings ein gegenteiliger Befehl – jedoch, schreibt Breit, „für sechs Menschen zu spät“. Dora Boscowitz und Olga­ Quandest etwa hatte man bereits vom Lager Reichenau aus nach Au­schwitz deportiert, Egon Dubsky wurde von Hilliges selbst im Lager erschossen.

Auch die Nachkriegsgeschichte des Lagers, in dem zwischen 1941 und 1945 geschätzte 8500 Personen inhaftiert waren und mindestens 130 gestorben sind, wird hier – inklusive des Reichenau-Prozesses von 1948 – erzählt. An der unzureichenden, um nicht zu sagen nachlässigen Form des offiziellen Gedenkens an die Opfer des Lagers gibt es schon lange Kritik. Das vorliegende Buch könnte auch Anstoß für die von seinem Autor angeregten weiteren Forschungen zum Thema sein.