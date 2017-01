Von Peter Angerer

Innsbruck – Wie kaum ein anderer Regisseur musste M. Night Shyamalan mit der Erbarmungslosigkeit des Systems Hollywood umzugehen lernen. Nach seinem epochalen Thriller „The Sixth Sense“ (1999) wurden die erfolgreichen Wiederholungen des dramaturgischen Musters gefeiert, nach dem ersten Flop wurde Shyamalan allerdings gefeuert, wobei auch Arroganz und Hybris im zwischenmenschlichen Bereich eine Rolle gespielt haben dürften. Der indisch-amerikanische Regisseur drückte den Reset-Button und nach einigen billigen Horrorvisionen ist Shyamalan mit „Split“ wieder zurück.

Nach ihrer Geburtstagsparty prahlt Claire (Haley Lu Richardson) mit ihrer guten Tat der Woche, die ätzende Casey (Anya Taylor-Joy) eingeladen zu haben. Dabei konnte die Mitschülerin nur isoliert in einer Ecke sitzen und sich mit ihrem Smartphone beschäftigen. Dann muss auch noch Claires Vater die Außenseiterin nach Hause fahren. Aber statt des Vaters sitzt plötzlich Kevin Wendell Crumb (James McAvoy) am Lenkrad und setzt Claire, ihre beste Freundin Marcia (Jessica Sula) und eben Casey mit einem Spray außer Gefecht. Als sie wieder erwachen, sehen sie sich als Gefangene in einem kargen Keller. Damit schränken sich die Möglichkeiten, in welche Richtung sich „Split“ entwickeln könnte, schon ziemlich ein. Eine Variante liefert die Psychiaterin Karen Fletcher (Betty Buckley), die zu dissoziativen Identitätsstörungen forscht und über die Betroffenen doziert, als könnten sie für die „X-Men“ rekrutiert werden. Diese Vermutung unterstützt der Besetzungscoup mit dem Schotten James McAvoy, der in der Superhelden-Serie keine unwesentliche Rolle spielt. Als Kevin ist er allerdings ein Patient, der seine Psychiaterin nächtens mit Hilferufen bedrängt und anderntags zum vereinbarten Termin als Dennis oder Barry erscheint und vollkommen ausgeglichen psychische Probleme bestreitet. Auch die Mädchen in Kevins Keller haben mit Dennis oder Barry kaum Probleme, sieht man einmal davon ab, dass Barry ein Liebhaber des Nackttanzes ist.

Schwerer einzuschätzen sind der neunjährige „Hedwig“ und Patricia, die dabei sind, sich in der Hierarchie von Kevins „Horde“ in das „Licht“ zu kämpfen, da nur jene Identität zum Vorschein kommen darf, auf die der Scheinwerfer gerichtet wird.

Kevin beherbergt in seinem Kopf 23 solche Identitäten und Shyamalan, der auch das Drehbuch geschrieben hat, illustriert das Problem mit den beiden Gläsern, in denen die Zahnbürsten ihrer Verwendung harren.

Für die legendäre Erbschaftskomödie „Adel verpflichtet“ schlüpfte Alec Guinness 1949 in die Maske von acht Adeligen, die der Gier nach Titel und Geld seiner Figur im Weg standen. Auch James McAvoy bemächtigt sich als Reverenz an Guinness’ acht Persönlichkeiten – aber ganz ohne Maske und schließt damit zu Jack Nicholson auf, der in Stanley Kubricks „Shining“ zu wüsten Grimassen greifen musste. Nach allen überstandenen Grausamkeiten verweist Shyamalan mit einem grandiosen Schlussgag auf seine großen Zeiten und die Fantasiewelt des Gesehenen. Niemand muss beunruhigt in das Dunkel der Realität eintauchen.