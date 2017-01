Von Joachim Leitner

Innsbruck – Wie ereignisarm Fannis Leben ist, zeigen schon die Kapitelüberschriften: „7. Februar, Dienstag: Küche, Wohnzimmer, Pizzeria, Heimweg“ oder „8. März, Mittwoch: Schlafzimmer, Bad, Auto, Pizzeria, Wohnzimmer“. Zwischen Wohnzimmer und Pizzeria liegt der Supermarkt, wo Fanni als „Filialleiter-Stv.“ das Alltagsgeschäft abwickelt. Wirklich übel nehmen will man der zweifachen Mutter also nicht, dass sie den faden Trott etwas aus dem Takt bringen will. Kleine Störaktionen sind es zumeist, zu denen sich Fanni verleiten lässt. Böse Absicht mag man ihr dabei keine unterstellen. Lediglich etwas Sand ins Räderwerk der Routinen streuen. Selbst Fannis große Lüge war so nicht geplant. Einfach aus dem Mund gefallen sei ihr beim regelmäßigen Frauen-Stammtisch – in der Pizzeria natürlich – die Behauptung, sie sei an einem äußerst seltenen Krebs, einem „Herztumor“, erkrankt.

Der „Weiberbrunch“ legt zusammen, schenkt Fanni einen Fallschirmflug. Wohl, weil man Sterbenskranken nun einmal einen Adrenalinkick mit auf den letzten Weg gibt. Der Tandemgleitflug allerdings geht gehörig in die Hose. Fanni hängt im Baum und ihr Fallschirmflugpartner Leopold – gelernter Bestatter – samt Erbrochenem in ihrem Kreuz. Diese unheilvolle Zweckbeziehung – „FanniPold“ eben, wie einst „Brangelina“ – ließe sich noch aushalten. Der Ast allerdings, der sich in Fannis Brust gebohrt hat, macht die Sache richtig ungemütlich.

Karin Peschkas Roman „FanniPold“ beginnt im Baum und kehrt in kurzen, mit trockenem Humor in Szene gesetzten Kapiteln immer wieder dorthin zurück. Dazwischen entfaltet die Autorin in Rückblenden ein Panorama provinzieller Pein. Ganz unprätentiös und mit großer Präzision erzählt Peschka, deren Debütroman „Watschenmann“ zu den größten Aha-Erlebnissen der jüngeren österreichischen Literaturgeschichte zählte und 2015 mit dem Alpha-Literaturpreis gewürdigt wurde, von großen und kleinen Tragödien, von Selbstbehauptungsversuchen, Sonntagabenddepressionen und ungeheizten Schlafzimmern. Kurzum: „FanniPold“ ist der spektakuläre Beweis, dass gute Literatur alles andere als spektakulär sein muss. Roman Karin Peschka: FanniPold. Otto Müller Verlag. 310 Seiten, 21 Euro. Lesung. Dienstag, 31. Jänner, im Literaturhaus am Inn. Beginn: 19 Uhr.