Von Joachim Leitner

Innsbruck – Der Anfang ist witzige Anekdote – und doch Programm: Er solle sich einen Namen geben, „der sich gut amerikanisch anhört“, wird Isaac Reznikoff am 1. Jänner 1900 von einem Leidensgenossen geraten. „Sag ihnen, du heißt Rockefeller.“ Reznikoff steht vor den Toren Amerikas, in einer Menschenschlange auf Ellis Island, der zentralen Sammelstelle für Migranten, die in den USA ein neues, besseres Leben suchten. Als Reznikoff nach Stunden des Wartens vor dem Einwanderungsbeamten steht, ist ihm der „Rockefeller“ entfallen. „Ich hob fargessen“, gesteht er auf Jiddisch – und wird als Ichabod, später „Ike“, Ferguson zum Amerikaner. Vielleicht wäre es ihm und seinen Nachkommen als „Rockefeller“ oder „Trump“ anders ergangen, schließlich vermag schon das zufälligste Detail den Lauf der Geschichte auf andere Bahnen zu leiten.

Der argentinische Autor Jorge Luis Borges erprobte das Prinzip des „Was wäre, wenn“ als Spiel möglicher Handlungsverläufe bereits 1941 in seiner Erzählung „Der Garten der Pfade, die sich verzweigen“. Später versuchte sich das Kino am narrativen Konjunktiv: Krzysztof Kies´lowski drehte „Der Zufall möglicherweise“, Alain Resnais „Smoking/No Smoking“, Tom Tykwer „Lola rennt“. Auch Erzähler wie Italo Calvino, Georges Perec oder zuletzt Roberto Bolaño tüftelten an formal ganz unterschiedlichen Spielarten potenzieller Literatur.

Paul Auster, der heute 70. Jahre alt wird, hat aus seiner Faszination fürs Vielleicht und den fiktionalen Spielraum, den es öffnet, nie einen Hehl gemacht. Im anlässlich des runden Geburtstages erschienen Gesprächsband „Ein Leben in Worten“ bietet Auster einen autobiografischen Kern für dieses Interesse an. Als 14-jähriger Bub musste er mit­ansehen, wie ein Freund auf der Flucht vor einem plötzlichen Wolkenbruch vom Blitz getroffen wurde. „Das war die wichtigste Erfahrung meines Lebens“, sagt Auster. Der „planlose Lauf der Dinge“ habe sein Denken über die Welt entscheidend geprägt.

Bereits 1989 – zwei Jahre nach seinem Durchbruch mit der „New-York-Trilogie“ – folgte er dieser „Die Musik des Zufalls“. 1995 verdichtete er sie im „Roten Notizbuch“ zum poetologischen Programm – und blieb diesem Thema seither treu: Austers Texte erforschen die Mechanik der Realität – und der bisweilen unwahrscheinlichen Möglichkeiten, die sie anbietet.

Doch noch nie hat Auster so unverfroren selbstbewusst mit der Möglichkeitsform jongliert wie in seinem neuen, mit mehr als 1000 Seiten bislang umfangreichsten, Roman „4 3 2 1“, der mit Isaac Reznikoff auf Ellis Island beginnt und rund 70 Jahre Ferguson’scher Familiengeschichte behandelt.

Im Zentrum steht dabei der Werdegang von Ikes Enkelsohn Archie. Genauer gesagt: vier mögliche Entwicklungen, die Archies Leben hätte nehmen können. Das klingt jetzt unheimlich kompliziert – und ist es auch. Am Anfang zumindest. Denn zunächst bekommt man kaum mit, dass man vier in einen Roman gepackte Romane liest. Nur einige absichtsvoll platzierte Widersprüche springen ins Auge: Sind Archies Eltern nun reich oder arm? Zusammen oder getrennt? Am Leben oder tot?

Erst eine Überlegung von Archie selbst, der als Sechsjähriger nach einem Sturz vom Baum ins Sinnieren kommt, wird zum erleichternden Wink mit dem Zaunpfahl: Was, wenn er beim Sturz gestorben wäre? „Ja, alles war möglich, und nur weil etwas auf eine bestimmte Weise geschah, hieß das noch lange nicht, dass es nicht auch auf eine andere Weise geschehen könnte. Alles könnte anders sein.“ Viermal wird Archies Biografie ausgebreitet, vier Variationen eines Themas, könnte man sagen. Nicht von ungefähr wird mehrfach auf Bachs „Goldberg-Variationen“ angespielt. Es gibt offensichtliche Ähnlichkeiten – für Literatur, Musik und Baseball kann Archie sich immer begeistern –, leichte Verschiebungen und massive Unterschiede, die von mehr oder weniger glücklichen Entscheidungen herrühren. Letztlich, das erklärt auch den Titel, wird – 4, 3, 2, 1 – nur ein Archie übrig bleiben, um alle vier Varianten aufzuschreiben.

Solche metafiktionalen Spielereien – man liest den Text, dessen Entstehung erzählt wird – kennt, ja erwartet man von Paul Auster. Doch rechtfertigten sie 1258 eng bedruckte Seiten? Und ob. „4 3 2 1“ ist mehr als eitel-intellektuelle Spiegelfechterei. Auster hat einen eminent politischen Roman über die Vereinigten Staaten geschrieben: Aus vier Perspektiven ergibt sich ein vielschichtiges, pulsierendes Panorama der USA in den 1950er- und 60er-Jahren, das eindrückliche Zeitbild einer Welt, die – wie es an einer Stelle heißt – durchdreht. Ganz gegenwärtig wirken die Schilderungen eines zerrissenen Landes, das vom Anspruch der eigenen Außerordentlichkeit aufgerieben wird – und auf eine Katastrophe zusteuert. „Die Hauptstadt in Trümmern“ heißt das Buch, das Archie ausgerechnet an jenen Tagen fertigstellt, als Richard Nixon zum Präsidenten gewählt wurde – erscheinen darf es nicht.

Parallelen zu Trumps Amerika drängen sich auf. Absicht können sie nicht sein. Auster hat rund sieben Jahre an seinem großen und großartig komponierten Roman gearbeitet. Trotzdem haben gegenwärtige Eskalationen dem Roman ihren Stempel aufgedrückt. Ursprünglich hätte er „Ferguson“ heißen sollen. Auster änderte den Namen, nachdem in der gleichnamigen US-Stadt ein Polizist tödliche Schüsse auf einen afroamerikanischen Schüler abgefeuert hat. Ein Roman über den Rassismus, der die Geschichte der USA bis ins Heute prägt, ist „4 3 2 1“ trotzdem. Roman Paul Auster: 4 3 2 1. Aus dem Englischen von Thomas Gunkel, Werner Schmitz, Karsten Singelmann und Nikolaus Stingl, Rowohlt, 1258 Seiten; 30,80 Euro Gespräche Paul Auster/Inge Birgitte Siegumfeldt: Ein Leben in Worten. Aus dem Englischen von Werner Schmitz und Silvia Morawetz, Rowohlt, 415 Seiten; 13,40 Euro