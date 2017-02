Von Joachim Leitner

Innsbruck – Dem verdienten Triester Psychoanalytiker Eduardo Weiss fiel im April 1933 die undankbare Aufgabe zu, zwischen zwei Männern zu übersetzen, die einander wenig zu sagen hatten: In der Wiener Berggasse trafen Sigmund Freud und der faschistische Dramatiker Giovacchino Forzano aufeinander. Grund der Zusammenkunft war die Therapie von Forzanos Tochter Concetta.

Geschichtsträchtiger als das Gespräch waren die Geschenke, die Doktor und Dichter einander machten: Forzano überreichte Freud ein Exemplar des Stückes „Hundert Tage“, das er in mehr oder weniger enger Zusammenarbeit mit dem italienischen Diktator Benito Mussolini verfasst hat. Die Widmung, die auch Mussolinis Unterschrift ziert: „Für Sigmund Freud, der die Welt besser machen wird“. Freud gab Forzano sein jüngstes Buch, den mit „Warum Krieg?“ überschriebenen Gedankenaustausch von Freud und Albert Einstein, mit auf den Heimweg.

Offensichtlich eine Botschaft für den Despoten und seine Großmachtfantastereien. Wäre da nicht die Widmung: „Benito Mussolini mit dem ergebenen Gruß eines alten Mannes, der im Machthaber den Kultur-Heros erkennt“. Der Duce als Held? Als „Kultur-Heros“ zumal? So hatte Freud den Prometheus in seiner Schrift „Die Gewinnung des Feuers“ genannt. Die wenigen Zeilen werfen Fragen auf, die Exegeten seither beschäftigen: Sympathisierte Freud mit dem Faschismus italienischer Prägung, war er gar ein heimlicher Bewunderer Mussolinis? Oder wollte er bloß Forzano aus der Wohnung komplimentieren?

Der Kulturhistoriker Roberto Zapperi fällt in seiner ebenso klugen wie schlanken – und bisweilen herzhaft meinungsstarken – Studie „Freud und Mussolini“ ein differenziertes Urteil. Nein, ein Faschismusfan sei Freud nie gewesen. Mehrere Zeugnisse belegen das Gegenteil. Aber ein besorgter österreichischer Jude war Freud – und Mussolini erschien ihm als einzige europäische Kraft, die Adolf Hitler, der binnen weniger Wochen vom Kanzler zum Diktator Deutschlands wurde, in Zaum halten könnte.

Zunächst klingt diese Argumentation verdächtig nach einer – in Italien bis heute gängigen – Verharmlosung des italienischen Faschismus im Vergleich mit dem Nationalsozialismus. Das dem nicht so ist, macht Zapperi allerdings schnell deutlich. Unter anderem indem er am Beispiel von Eduardo Weiss aufzeigt, wie sehr Mussolinis totalitäres System Andersdenkenden zusetzte.

Fakt ist zudem: 1933 war die „Achse Berlin-Rom“, die Europa in den Abgrund riss, noch Zukunftsmusik. Was sich nicht zuletzt am Beispiel Österreich aufzeigen lässt: Mussolini bot Hitlers früh forcierten Anschlussbestrebungen zunächst die Stirn. Erst Italiens kolossal gescheitertes Kolonialabenteuer in Abessinien ließ das Mächteverhältnis endgültig zugunsten Hitlers kippen.

1933 also mag Mussolini das kleinere Übel gewesen sein, vielleicht sogar ein Hoffnungsträger. Aber „Kultur-Heros“ gemahnt trotzdem an faschistischen Propaganda-Sprech, wie man ihn bis heute am Bozner „Siegesdenkmal“ lesen kann, das den Faschismus als Kulturbringer feiert. Ob sich Freud dieser Parallelen bewusst war, vermag auch Zapperi nicht zu sagen. Er verweist auf Eduardo Weiss’ Erinnerungen: Antikensammler Freud habe Mussolinis Förderung archäologischer Grabungen geschätzt. Dass auch diese Propaganda-Potenzial hatten – der Faschismus inszenierte sich als Fortführung des Imperium Romanum –, dürfte Freud bekannt gewesen sein. Zapperi vermutet folglich in Weiss’ Schilderung einen Versuch, die Wortwahl seines Lehrers zu entschuldigen.

Nach Entschuldigungen für die befremdliche Widmung sucht auch der renommierte deutsche Germanist Peter-André Alt, der gerade eine umfangreiche Freud-Biografie vorgelegt hat. Und er findet sie – zugegeben, etwas gezwungen – bei Wins­ton Churchill. Auch dieser habe seine „sentimentale Schwäche“ für den italienischen Diktator erst Ende der 1930er-Jahre abgelegt. Ansonsten freilich, beruhigt der Biograf, habe Freud über „gutes politisches Urteilsvermögen“ verfügt.

Alt hat ein sorgfältiges, trotz der verarbeiteten Materialfülle erstaunlich elegant formuliertes, wenn auch – aus demselben Grund – etwas ermüdendes Buch über den Begründer der Psychoanalyse und, so der Untertitel, „Arzt der Moderne“ geschrieben. Wirklich neu ist das, was Alt erzählt, natürlich nicht. Dafür haben sich bereits zu viele Biografen an Sigmund Freud abgearbeitet. Alt allerdings kommt zugute, dass er weder Anklage noch Hagiografie verfasst hat: Freuds unzweifelhafte Leistungen werden gewürdigt und im geistesgeschichtlichen und medizinhistorischen Kontext ihrer Zeit verortet, die ebenso unzweifelhaften Irrtümer, denen er aufsaß, präzise und durchwegs kritisch erörtert. Ein potenzielles Standardwerk also, dem letztlich nur der eigene Umfang gelegentlich im Weg steht. Studie Roberto Zapperi: Freud und Mussolini. Aus dem Italienischen von Ingeborg Walter. Berenberg, 154 Seiten, 22,70 Euro. Biografie Peter-André Alt: Sigmund Freud. Der Arzt der Moderne. C. H. Beck, 1033 Seiten, 36 Euro.