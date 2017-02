Von Joachim Leitner

Innsbruck – „Platonow ist ungreifbar“, befand Literaturnobelpreisträger Joseph Brodzky – und wies dem 1899 in Woronesch geborenen und 1951 in Moskau gestorbenen Schriftsteller einen Platz im Olymp der Weltliteratur zu „auf einer Stufe mit Joyce, Musil oder Kafka“. Besser und bedeutender als seine Zeit- und Leidensgenossen Boris Pasternak („Doktor Schiwago“) und Michail Bulgakow („Der Meister und Margarita“), die inzwischen als zu Sowjetzeiten drangsalierte Großautoren der russischen Moderne gelten. Bei Platonow hingegen ließ die Wiederentdeckung, die im Grunde eine Erstentdeckung ist, lange auf sich warten. Obwohl seine Werke im Westen früher erhältlich waren als in Russland, wo das Gros von Platonows Büchern erst in den Glasnost-Jahren der Ära Gorbatschow veröffentlicht werden konnte. Sein Roman „Die Baugrube“ etwa, verfasst um 1930, russische Erstveröffentlichung: 1987, lag seit Anfang der 1970er-Jahre in englischer Übersetzung vor. Und bildete ungefähr zur selben Zeit das Kernstück einer deutschen Werkausgabe, die im DDR-Verlag Volk und Welt erschienen ist. Doch die Reaktionen darauf blieben – trotz emphatischer Fürsprecher wie Brodzky oder dem Ostberliner Theatermacher Heiner Müller – überschaubar.

Platonow ist bis heute ein Geheimtipp geblieben, ein „writer’s writer“ und Gegenstand spezialinteressierter Lesezirkel, wie ihn etwa Sibylle Lewitscharoff in ihrem anschaulichen Nachwort zur dieser Tage erschienenen Neuübersetzung der „Baugrube“ beschreibt.

Es gibt gute Gründe für diese zögerliche Platonow-Rezeption: Zum einen sind seine Texte, vor allem wenn man sie mit Pasternak vergleicht, einigermaßen sperrig, sein Sprachgebrauch befremdlich. Zum anderen vermag das gängige Narrativ des systemkritischen Schriftstellers, der von Stalins Schergen zum Schweigen gezwungen wurde, im Falle Platonows nur bedingt greifen. Die Sache ist komplizierter. Ja, spätestens seit 1929, als er die Erzählung „Makar im Zweifel“ veröffentlichte, stand er unter strenger Beobachtung und publizierte – wenn überhaupt – nur noch Unverfängliches unter Pseudonym.

Aber ein Gegner der sowjetischen Idee war Platonow nicht. Jedenfalls nicht im eigentlichen Sinn: Er betrachtete die revolutionäre Utopie als Motor, nahm, sowohl als Autor wie in seinem erlernten Brotberuf als Ingenieur, großen Anteil an der Entwicklung des Landes. Erst die Erkenntnis, dass offiziell formulierte Absicht und deren alltägliche Realisierung ein unüberwindbarer Graben trennte, machte Platonow zum Satiriker wider Willen. Er nahm die Partei-Parolen beim Wort, machte sie zur Kunstsprache, zum Neusprech einer neuen Welt, die es zu errichten gilt – und stellt dadurch aus, wie hehre Verheißung an der Realität scheitert. Und welche mörderischen Auswirkungen das hat. Dazu ein Beispiel aus dem Bereich Beischlaf in der „Baugrube“: Ein Liebesbedürftiger ist versucht, sich seiner Nächsten „anzuorganisieren“. Oder, anderes Beispiel, diesmal geht es um Bauern, denen das Heil der Kollektivierung droht: „Man musste den Leib des vertrauten Schlachtviehs im eigenen Körper bergen um ihn dort vor der Vergesellschaftung zu bewahren.“ Gemeint ist, dass sich die Landwirte am noch ihnen gehörenden Nutzvieh beinahe zu Tode fressen, weil ihre Existenz sowieso dem Fortschritt geopfert werden soll. Liest man historische Schilderungen aus der Zeit stalinistischen Terrors, beschleicht einen der dunkle Verdacht, dass solche Schilderungen weit weniger allegorisch verstanden werden sollten, als sie einem zunächst erscheinen.

Im Zentrum von „Die Baugrube“ steht ein gigantisches Bauvorhaben, ein „gemeinproletarisches Haus“ soll aus dem Boden gestampft werden. Die Organisation ist straff, aus der ganzen Region kommen die verschiedensten Figuren zusammen, „wetteifern um das höchste Glück der Stimmung“ – und schaufeln ihr eigenes Grab. Auch der Protagonist des Romans, Woschtschew, schaufelt. Sprichwörtlich und im übertragenen Sinn: Er ist ein Sinnsucher, der seine Anstellung in einer Fabrik wegen „wachsender Kraftschwäche und Nachdenklichkeit im allgemeinen Tempo der Arbeit“ verlor. Ein schwacher Geist in schwachem Körper also, untauglich als revolutionäres Subjekt.

Woschtschew ist die offensichtlichste Provokation, die in der „Baugrube“ für Stalins Doktrin eines sozialistischen Realismus lauert. Das Scheitern des Proletarier-Turmbaus ist die eindrücklichste – und das Schicksal des Waisenmädchens Nastja, die als Aussicht auf eine hoffnungsvolle Zukunft eingeführt wird, die verstörendste. Sie, die in einem berührenden Moment von ihrer verhungerten Mutter Abschied nahm, wird die Liquidierung der Klasse, der sie selbst entstammte, fordern. Ganz im Sinne der Planwirtschaft, deren todbringendes Kalkül Andrej Platonow in „Die Baugrube“ als aberwitzige Groteske zeichnet. Roman Andrej Platonow: Die Baugrube. Aus dem Russischen übertragen und kommentiert von Gabriele Leupold. Mit einem Essay von Sibylle Lewitscharoff. Suhrkamp, 240 Seiten, 24,70 Euro.