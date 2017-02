Innsbruck – In Umberto Ecos umfangreichem Werk gelten seine Kolumnen und Glossen zwischen millionenfach verkauften Romanen und kulturtheoretischen Traktaten wie „Lector in Fabula“ gemeinhin als Gelegenheitsschriften. Schnelle, zumeist aus aktuellem Anlass verfasste Miniaturen zu Themen, die Eco gerade beschäftigten. Nicht von ungefähr erschienen die meisten davon zunächst im linksliberalen Wochenmagazin L’Espresso – in einer Rubrik mit dem schönen Namen „La Bustina di Minerva“. Der Titel spielt auf einen italienischen Streichholzhersteller an, der auf seinen Briefchen, Platz für kurze Notizen ließ: In analogeren – und raucherfreundlicheren – Zeiten eine bewährte Erinnerungsfunktion. So wollte Eco auch seine „Streichholzbriefe“ verstanden wissen, „als knappe Notizen oder spontane Einfälle zu diesem oder jenem, was mir gerade durch den Kopf ging“.

Heute vor einem Jahr ist Umberto Eco 84-jährig in Mailand gestorben. Eine letzte Auswahl seiner zwischen 2000 und 2015 veröffentlichten Kolumnen liegt nun in deutscher Übertragung vor. Der Titel „Pape Satán“ ist dabei Programm. Dabei handelt es sich um ein Zitat aus Dantes „Inferno“, das Exegeten bis heute Rätsel aufgibt. Da sich nicht ergründen lässt, was damit im Speziellen gemeint sein könnte, „bietet es sich als Ausdruck für jede Teufelei an“, schickt Eco voraus.

Und Teufeleien finden sich überall. In guten oder schlechten Büchern, Muse­tempeln, auf der Straße und – natürlich – im Fernsehen. Oder in der Sportbar am Stadtrand, wo sich Deppen und Trinker in Rage reden. Vor allem aber das globalisierte Gegenstück zum Stammtischgezeter, das soziale Netzwerk Twitter, beschäftigte Eco. In Texten wie „Ich twittere, also bin ich“ geht er hart mit der im Netz forcierten Empörungskultur ins Gericht, kritisiert kurzzeitige Hysteriewellen – und die Anfälligkeit der Netzgemeinschaft für Verschwörungstheorien. Letztlich würde dabei alle Verantwortung für gegenwärtige Kalamitäten dunkeln Mächten untergejubelt. Der Verdacht auf Komplotte lasse sich leicht in 140-Zeichen-Tweets verpacken – und der selbstgefällige Hinweis auf die eigene Unschuld auch. Hier – erklärt Eco – gelte es, neue Instrumente zu erproben, um den permanenten Erregungszustand zu überwinden. Wie die aussehen könnten? Es müssten wohl „Streichholzbriefe“ sein: Ebenso gelehrte wie gelassene Kürzestanalysen, klar in Form und Haltung – mit Witz, aber ohne zwanghaft auf eine Pointe hingezimmert zu sein. Gelegentlich fragt man sich, was Eco wohl über Donald Trump und dessen Tweets geschrieben hätte? Und schon diese Frage zeigt, wie sehr Umberto Eco, der einem hier ein letztes Mal aus dem Jenseits ins Gewissen redet, fehlt. (jole) Kolumnen Umberto Eco: Pape Satán. Aus dem Italienischen von Burkhart Kroeber. Hanser, 220 Seiten, 20,60 Euro.