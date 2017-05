Von Miriam Hotter

Waidring – „Wir haben ein Problem“, sagt Hermann Schreder und lässt sich in einen schwarzen Ledersessel in der Bücherei in Waidring fallen. Die Werke aus der Sammlung von Günther Nenning, die sich in einem abgeschlossenen Nebenraum befinden, würden die Regale nur sehr selten verlassen. „Die meisten Kunden kennen Günther Nenning nicht“, vermutet der 82-jährige Bibliothekar den Grund für das geringe Inte­resse am Lesestoff.

Günther Nenning war ein in Wien geborener Journalist, Schriftsteller und Politiker, dem 1966 das Goldene Ehrenzeichen für Verdienste um die Republik Österreich verliehen wurde.

Seinen Lebensabend verbrachte der als Querulant bekannte Autor in Waidring. Als Nenning im Mai 2006 verstarb, hinterließ er der Bücherei im Ort rund 12.000 Medien aus den verschiedensten Fachgebieten. Angefangen von dicken Lexika über Romane deutscher Autoren sowie Werke der Weltliteratur bis hin zu verschiedensten Sachbüchern.

Zur Sammlung gehört auch so genannte „graue Literatur“, die nicht über den Buchhandel vertrieben wird und bei der es sich in diesem Fall vor allem um Programmhefte zu Veranstaltungen, Festschriften und Führer zu verschiedenen Sehenswürdigkeiten handelt. Außerdem sind Anstreichungen und Anmerkungen von Günther Nenning in einzelnen Werken zu finden.

Gelesen werden sie allerdings kaum. „In all den Jahren kann ich mich nur an drei Personen erinnern, die nach einem Werk aus Nennings Sammlung gefragt haben“, erklärt Schreder, der sich seit 1970 um die Bücherei in Waidring kümmert. Um Nennings Nachlass ein sinnhafteres Dasein zu geben, hat Schreder laut eigener Aussage die Universitätsbibliothek Innsbruck gefragt, ob sie Interesse an den Büchern habe. „Aber die wollte sie auch nicht“, berichtet der Waidringer, der Nenning persönlich kannte. „Er war ein angenehmer Mensch“, sagt Schreder, der hofft, dass Leseratten aus nah und fern irgendwann doch noch Interesse an Nennings Nachlass zeigen werden.

Immerhin kommen pro Jahr „zwischen 200 und 300 Leser“ in der Bücherei vorbei, um sich eines der 4800 weiteren Werke auszuleihen. „Davon sind die meisten Frauen“, weiß Schreder, der bis zu 30 Bücher im Jahr verschlingt.

Bei den Kunden seien vor allem Romane heiß begehrt. Ein ganz bestimmter hat es auf Platz eins der Bücherei in Waidring geschafft: „Der Engelsbaum“ von Lucinda Riley wurde im vergangenen Jahr am häufigsten ausgeliehen, nämlich 18-mal.