Innsbruck – Als Jonas Lüscher 2015 mit seiner Novelle „Frühling der Barbaren“ als „Innsbruck liest“-Autor in Tirol gastierte, lag seine Doktorarbeit im Fach Philosophie „auf Eis“ – wie er damals im TT-Gespräch erklärte. Inzwischen, das kann man der Danksagung seines neuen Buches „Kraft“ entnehmen, hat er seine Studien an den Nagel gehängt. Oder besser gesagt: Er hat seine zentrale These in einen Roman überführt. Die ging – vereinfacht gesprochen – davon aus, dass sich gesellschaftliche Verhältnisse mittels Statistik nur unbefriedigend abbilden lassen. Als Ergänzung schlug Lüscher narrative Modelle vor, ein Netz von Erzählfäden, die jene Zusammenhänge anschaulich machen, an denen Tabellen und Diagramme scheitern.

Zugegeben, das klingt jetzt furchtbar theoretisch, ja trocken. Und so mir nichts, dir nichts weglesen lässt sich „Kraft“ als Probe aufs Exempel tatsächlich nicht. Der Text verlangt einem einiges ab. Wer sich flotten Plot in flottem Parlando erhofft, wird enttäuscht. Nimmt man das in Kauf und lässt sich auf den Text ein, entfalten sich neben der bisweilen heimtückischen Brillanz des Sprachstilisten Lüscher auch ein mitreißendes (Denk-)Abenteuer und ernüchternde Einsichten.

Die Handlung von „Kraft“ ist schnell erzählt: Der Titelheld, ein Tübinger Rhetorikprofessor, bastelt an der US-Elite-Uni Stanford an einem akademischen Wettbewerbsbeitrag. Es ist allerdings weniger wissenschaftliches Ethos, das Richard Kraft antreibt, sondern wirtschaftliche Notwendigkeit. Übertrumpft seine Erörterung die der anderen Teilnehmer, winkt ein millionenschweres Preisgeld – und damit die Befreiung von einer ganzen Reihe privater Verbindlichkeiten.

Die Frage, der sich Kraft annehmen soll, ist ebenso einfach wie allumfassend: In einem Kurzvortrag soll er begründen, „weshalb alles, was ist, gut ist und wir es dennoch verbessern können“. Finanziert wird der Wettbewerb von einem Silicon-Valley-Milliardär, der sich als Gründer des „The Amazing Future Fund“ ausweist. Der New-Economy-Tycoon will nicht unbedingt argumentativ überzeugt, sondern bedingungslos zufriedengestellt werden. Gesucht wird also weniger eine für die Gegenwart adaptierte Antwort auf die Theodizee-Frage, sondern eine wortreiche Rechtfertigung für das, was bereits auf Schiene ist: Selbstoptimierung als einträgliches Geschäftsmodell, das keine Philosophie mehr braucht, sondern den Luxus genießt, sich eine zu leisten.

Es sind diese Widersprüche, für die Lüscher raffinierte Bilder findet. Und letztlich sind es die Beschreibungen dieser symbolträchtigen Symptombilder, aus denen der Roman sein diagnostisches Potenzial und seinen mitunter abgründigen Witz generiert: Kraft, der in jungen Jahren, vornehmlich um sich vom geisteswissenschaftlichen Mainstream abzuheben, zum Propagandisten des Neoliberalismus wurde, lässt sich von einem Porträt Donald Rumsfelds, Kriegstreiber und Verächter des „Old Europe“, aus dem Konzept bringen – und in der Denkfabrik, die ihm Obdach gewährt, wird nicht gedacht, sondern gesaugt. Wen interessiert schon, was unter staubfreier Oberfläche brodelt? Jonas Lüscher hat einen hellsichtigen Roman über eine Zeit geschrieben, in der Fragen schöner Schein sind und die gefälligste Antwort vergoldet wird, eine Satire, die Gefahr läuft, von der Realität überholt zu werden. (jole) Roman Jonas Lüscher: Kraft. C. H. Beck, 237 Seiten, 20,60 Euro.