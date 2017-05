Innsbruck — „Internet". Das steht auf Thomas Meineckes T-Shirt. Es mag ein Zufall sein, aber als Meinecke-Leser hat man gelernt, dass auch hinter dem Zufälligen Geschichten stehen, Diskursfäden, denen man zu überraschenden Einsichten folgen kann. Sein aktueller Roman „Selbst" ist ein gutes Beispiel dafür: Darin geht es um Transgender-Models und autodidaktische Sexualwissenschaft, um die Romantik-Dichterin Bettina von Arnim, Miley Cyrus und Kommunarden, die sich im Vormärz in Texas ansiedeln, um Pop und (Körper-)Politik, Liebe und Labern. Und um das Internet. Darüber wollte die TT mit Meinecke sprechen — und sein T-Shirt nahm die erste Frage vorweg.

Wenn man Ihren Roman liest, will man ihm am liebsten hinterhergoogeln.

Thomas Meinecke: Ich glaube, das liegt daran, dass der Text so entstanden ist. Ich verfolge Links, die mich durch den Text führen. Natürlich ist das Netz eine Verweishölle, aber eine lustvolle. Man kann darin verloren gehen, aber das ist auch okay, weil man an Orte kommt, von denen man nicht wusste, dass es sie überhaupt gibt. Ich versuche, diesen nicht enden wollenden Prozess mitzuschreiben, ihn zu protokollieren.

Man könnte sich fragen, ob „Selbst" überhaupt ein Roman ist.

Meinecke: Mir gefällt es, das zu behaupten. Ich halte daran fest, dass ich Texte schreibe, die den Anspruch erheben, ein ästhetisches Produkt zu sein. Ich schreibe ja keine Sach- oder Fachtexte. Es gibt ja durchaus literarische Traditionslinien, in denen man dieses Verfahren verorten kann. Flaubert machte in „Bouvard und Pécuchet" bereits im 19. Jahrhundert etwas ganz Ähnliches: einen Text über das Lesen anderer Texte. Allerdings versuchen Flauberts Protagonisten aus der Lektüre etwas für ihr Leben abzuleiten. Bei mir ist es eher die Lektüre, die meine Figuren ausfüllt. Deshalb sind meine Bücher anfangs schon mal ein bisschen zäh, weil noch nicht so viel da ist.

Wie entstehen Ihre Texte?

Meinecke: Es ist ein libidinöser, suchtförmiger Schreibprozess, in den alles direkt einfließt. Es gibt keine Zwischenablage für später. Als konkretes Beispiel habe ich selbst den Vergleich mit einem DJ in die Welt gesetzt — und der hängt mir jetzt etwas inflationär nach. Aber er passt trotzdem: Der DJ steht an seiner Kanzel und gräbt in der Plattenkiste, als Autor sitze ich zwischen Bücherstapeln — und frage mich, was kommt als Nächstes. Die Auswahl hat etwas Intuitives. Oder Instinktives. Wobei es bestimmte Texte gibt, die ich immer brauche. So wie der DJ Jeff Mills immer eine James-Brown-Platte dabei hat. Obwohl er sie nie spielt. Manchmal reicht es zu wissen, dass man sie spielen könnte.

Der Roman als Playlist?

Meinecke: Es gibt einige klassische Autorenhandlungen, die ich ausführe. Ich kürze und streiche. Was ich mir allerdings verbiete, ist das Umstellen der Chronologie. Meine Texte sind auch Chronik der Zeit, in der sie entstanden sind. Und da — ein Beispiel — die Video Music Awards jährlich vergeben werden, erwischt mich Lady Gagas Fleischkleid oder im Fall von „Selbst" der merkwürdige Auftritt von Miley Cyrus eben da, wo ich gerade bin — und dort kommt er in den Text. Hätte ich die Passage irgendwo anders eingefügt, käme mir das vor wie eine Fälschung. Es geht auch darum, das Gegenwärtige zu protokollieren, den Stand der Dinge.

Auch wenn die leitende Frage die nach dem Nächsten ist, muss man irgendwo beginnen.

Meinecke: Am Anfang steht meist eine experimentelle Versuchsanordnung: Was passiert, wenn ein männlicher Flugbegleiter nicht homosexuell ist? Oder ein Theaterwissenschafter zur Theologie wechselt? Das stößt den Prozess an, selbst wenn das Nachdenken darüber nirgends hinführt. Es ist wie wenn ein Bobschlitten an die Wand prallt — und dann weiterfährt. Insofern ist meine Autorenrolle eine sehr unsouveräne: Wenn ich in eine Sackgasse komme, steht: Hier geht es nicht weiter, aber sich hierherzudenken, hat Spaß gemacht.

Für Ihre Romane denken Sie sich nicht nur irgendwo hin, sie gehen auch tatsächlich auf Reisen.

Meinecke: Das ist vielleicht ein Widerspruch, aber mein Anspruch ist es ja, möglichst produktiv mit solchen Widersprüchen umzugehen. Es mag eine Altlast sein, eine seltsame Vorstellung von Authentizität, aber ich finde, dass diese Recherchereisen die Texte, das ganze frei fließende, rhizomatisch wuchernde Zeug, erden. Nennen wir es das konservative Moment meines Schreibens: Ich kann nur über Orte schreiben, an denen ich war, weil ich mir nichts ausdenken will.

Wohin führt die nächste Reise?

Meinecke: Ich spüre derzeit eine gewisse Lust, mich als Nächstes mit der Romantik, ganz konkret mit der Form des Märchens zu beschäftigen. Der Bücherstapel dazu steht bereits am Schreibtisch — und er wächst. Es gibt da unheimlich viel spannendes Material, von David-Lynch-Zeug über die Psychoanalyse und Traumdeutung bis zur Mystik.

Auch Ihre Poetikvorlesung an der Universität Frankfurt besteht zur Gänze aus Fremdtexten. Kritiker haben gemutmaßt, ob Ihnen nichts eigenes zu Ihrem Schreiben einfällt.

Meinecke: Ich sollte Selbstauskunft geben — und habe zunächst eine Terminologie dafür gesucht. Begriffe, die die Studierenden, vor denen ich sprechen sollte, bereits kannten: Parodie, Pastiche, Palimpsest. Aber meine Rolle ist nicht die des Fakeliteraturdozenten, also habe ich mich auf die Zuschreibungen anderer konzentriert — und bin damit gescheitert. Ich wollte damit meine unsouveräne Autorenrolle unterstreichen und habe nicht bedacht, dass es ein ziemlich souveräner Akt ist, das vorzulesen, was andere über einen geschrieben haben.

Das Gespräch führte Joachim Leitner