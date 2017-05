Von Joachim Leitner

Innsbruck – Der 1957 im steirischen Mautern geborene und seit Längerem in der Wachau lebende Walter Grond ist ein mit allen Wassern gewaschener Erzähler. Ein sprachlicher Feinmechaniker, dessen Texte ganz unprätentiös und quasi leisen Schritts daherkommen – und ihre wahre Dimension erst auf den zweiten oder dritten Blick preisgeben.

Es wäre ein Leichtes, Gronds neuesten Roman mit gängigen Etiketten zu versehen: Ohne Weiteres etwa ließe sich „Drei Lieben“ als „Jahrhundert­roman“ beschreiben. Ebenso gut, da legt der Titel keine falsche Fährte, darf man von einem Liebesroman reden. Und um einen durchaus abenteuerlichen „Familienroman“ handelt es sich auch. In dessen Zentrum stehen drei Frauen, die Grond in ein äußerst ambitioniertes Netz von Erzählfäden knüpft, das sich – auf gerade einmal 160 Seiten – ausgehend von der Zeit des Ersten Weltkriegs bis in die jüngste Vergangenheit spannt.

Die erste – Jale –, Tochter eines aserbaidschanischen Ölmagnaten, liest um 1917 den österreichischen Soldaten Hermann Opitz in Baku am Schwarzen Meer auf. Und erkennt in ihm, seinem von Fronteinsatz und irrtümlicher Fahnenflucht ausgemergeltem Äußeren zum Trotz, den edlen Ritter, auf den sie seit Langem wartet. Vor dem nahenden Wüten der bolschewistischen Revolution flüchtet das Paar über Istanbul nach Paris. Dort gründen sie eine Familie.

Was weder Jale noch Hermann wissen: Hermann hat bereits eine Tochter. Seine erste Frau, Maria, deren außereheliche Vergnügungen ihn an die Front trieben, hat ihm die Schwangerschaft verschwiegen.

Ihrer Tochter, Sophie, ist die zweite Kernerzählung des Romans gewidmet. Auch sie wird in dunklen Zeiten groß: Der Liebe ihres Lebens begegnete sie am 15. Mai 1938 auf dem Heldenplatz. Der ebenso stramme wie wortgewandte und – vor allem – verheirateter Erich, ein Parteigänger und Nietzsche-Leser, wird später an der Ostfront fallen – und in Sophies Gedanken mit dem umschwärmten Kino-Idol Willy Birgel verschmelzen. Die kinderreiche Ehe, die der abrupt beendeten Lebensliebe folgte, ist keine glückliche. Ihren Lebensabend erhellen einzig die Liebe zur Musik und wechselnde „Konversationspartner“.

Einer von ihnen, Mathias, hört ihr besonders genau zu. Er ist der Enkel von Hermann Opitz und will in Erfahrung bringen, was ihm sein Großvater verschwieg.

Auf Marias Beerdigung wird er wenig später Rita, eine weitere „Konversationspartnerin“, kennen lernen – und sich in sie verlieben.

Wie gesagt: Das Konstrukt ist – inhaltlich wie formal – elaboriert. Und vielleicht ist es das größte Ablenkungsmanöver eines an subtilen Finten reichen Textes. Denn obwohl fraglos ein Jahrhundert-, Familien- und Liebesroman, ist „Drei Lieben“ zunächst einmal eine Erzählung über die Kraft und die Fallstricke des Erzählens selbst. Mathias ist der Ich-Erzähler des Romans. Das heißt: Er, ein gelernter Dramaturg, ein professioneller Zuspitzer und Vertiefer also, fasst seine Beobachtungen, das, was er erinnert, und das, was ihm erzählt wird, zusammen. Dass manches ausgeschmückt und einiges schlichtweg erfunden wurde, lässt sich nicht ausschließen. Gerade dieser Umstand erzeugt einen narrativen Sog, dem man sich kaum entziehen kann. Man traut der Geschichte nicht und will doch wissen, wie sie weitergeht.

„Drei Lieben“ ist ein – gemessen am Umfang – kleiner Roman über die ganz großen Themen, über Liebe und Krieg, Leben und Tod. Will man ihnen Sinn abtrotzen, müssen sie in Erzählungen gepackt werden. Im Wissen, dass nur die wenigsten gut ausgehen. Roman Walter Grond: Drei Lieben. Haymon, 164 Seiten; 19,90 Euro. Lesung: 25. April im Literaturhaus am Inn. Beginn: 19 Uhr.