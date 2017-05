Innsbruck – Der 16-jährige Wolfgang Amadeus Mozart zog an der Kirchenorgel alle Register, während Vater Leopold lustwandelte, Theodor Fontane findet Hall – von Kufstein kommend – „hübsch gelegen, während Innsbruck wenige Bahnfahrtminuten später einen „eminent langweiligen Eindruck“ machte – und Ottos Mops kotzt: Viele, die Hall in den zurückliegenden Jahrhunderten besuchten, hielten sich nur kurz in der Salzstadt auf. Doch der Ort machte ausreichend Eindruck, um diese auf Papier zu verewigen. Michel de Montaigne etwa widmete seinem Abstecher eine an Land und Leuten interessierte „Reisenotiz“.

Ob sich Ernst Jandl seinen kotzenden Mops tatsächlich in Hall zusammenreimte, ist jedoch bestenfalls unwahrscheinlich. Hier ist der Bezugspunkt vielmehr nachträgliche Fügung: Seit 2003 treffen sich Literaten aus aller Welt jeden Herbst in Hall, um ihre Wortsuppen sprachzusalzen. Der Mops Otto – benannt nach dem Haller Kabarettisten Otto Grünmandl – ist seit Beginn das „Sprachsalz“-Maskottchen. Der von Christine Zucchelli herausgegebene Band „Hall in Tirol“, er versammelt Hall-Texte vom 15. Jahrhundert bis in die Gegenwart, führt also zusammen, was zusammengehört.

Von Otto Grünmandl selbst sind übrigens gleich zwei Texte („Fürstentum Kugellanger“ und „Salzlager-Kunsthalle“) abgedruckt. Sein Sohn Florian steuerte mit dem „stadtstich“ „Ernst“ eine der schönsten zeitgenössischen Miniaturen bei. Überhaupt sind Tiroler Autoren – wenig überraschend – stark vertreten: Alois Hotschnig, Barbara Hund­egger, die „Sprachsalz“-Macher Heinz D. Heisl und Elias Schneitter, C. H. Huber, Helmuth Schönauer.

Erschienen ist der Band in der Reihe „Europa erlesen“ im Klagenfurter Wieser Verlag. Einer Reihe also, die man nicht genug loben kann, weil sie, ganz egal, wohin die Reise geht, alles volkstümelnd Postkartentaugliche klug umschifft. Und handliche Büchlein vorlegt, die so sind wie die Orte, von denen sie erzählen: reich an Eindrücke und ebenso reich an Widersprüchen. Kurzum: Einladungen, sich auf Neues einzulassen – auch, ja gerade an Orten, die man bereits zu kennen glaubt.

Im Falle Halls sind es allerdings nicht nur Gassen und ihre Geschichten, die entdeckt werden wollen. Sondern auch mancher Geschichtenerzähler: Denn viele Namen, die Zucchelli ins Licht rückt, sagen uns heute nichts mehr. Hier hätte man sich ein erklärendes Geleit- oder Nachwort gewünscht. Andererseits: So hört das Entdecken auch dann nicht auf, wenn man das Buch beiseitegelegt hat. (jole) Europa erlesen Hall in Tirol. Hrsg. von Christine Zucchelli. Wieser, 235 S., 14.95 Euro.