Von Helmut Wenzel

Fendels – „Für unser Dorf ist es ein historischer Tag“, verkündete Bürgermeister Heinrich Scherl am Ostermontag, als er die Gäste im übervollen Gemeindesaal zur Präsentation des Fendler Dorfbuches willkommen hieß.

Tausende Stunden hatten die Autoren Robert Klien und Peter Zegg in umfassende Recherchen gesteckt, um wesentliche Facetten rund um das 260 Einwohner zählende Bergdorf (1352 m) zu beleuchten. Dazu haben die beiden auch 200 teils schwer bzw. kaum lesbare Urkunden entstaubt. Am Ende des Tages entstand ein prächtiger Buchband mit 432 Seiten sowie 700 Fotos und Grafiken.

Wer hätte das geahnt – die Geschichte von Fendels umfasst rund 5000 Jahre. Erst voriges Jahr sind überraschende archäologische Funde aus der Bronze- und Eisenzeit gemacht worden. Klien spricht von sensationellen Fundstücken – Bronzeringe, Fibeln, Messerteile, gelochte Tierknochen sowie Keramiken. Einiges konnte bereits wissenschaftlich untersucht werden und fand Eingang in das Buch. „Der Fundort liegt in Sichtweite zur Opferstätte am Piller Sattel“, so Heimatforscher Klien.

Ausführliche Darstellungen sind zwei über die Landesgrenzen hinaus berühmten Fendler Künstlern gewidmet: Barockbildhauer Andreas Kölle (1680–1755) sowie Serafin Eberhart (1844–1921). Vieles über die beiden ist laut Klien bisher noch nie publiziert worden.

Viel Aufwand hat Klien auch in seine Forschungen zur Pfarrkirche investiert. Sein Resümee: „Es ist ein Dom im Bergdorf mit wunderbaren Altären.“ Ursprünglich entstand um das Jahr 1000 eine Kapelle, danach ein romanisches Kirchlein mit Turm. 1497 schließlich ist die gotische Kirche geweiht worden. Sämtliche Statuen und Bilder, die Heiligenfiguren darstellen, sind exakt beschrieben. „Die Leser sollten mehr wissen als nur die Namen der Figuren“, bemerkte Klien.

Peter Zegg, der sich vorwiegend mit dem Vereinswesen und der Schulgeschichte befasst hat, hob Grundsätzliches hervor: „Es ist wichtig, die Geschichte zu kennen, damit wir die Gegenwart begreifen und damit wir wissen, wo unsere Wurzeln liegen.“

Für die Überraschung des Abends sorgte Bürgermeister Scherl: „Wir sind stolz auf das unglaubliche Werk. Wir wissen auch, dass die Arbeit der Autoren unbezahlbar ist.“ (Klien und Zegg hatten ehrenamtlich gearbeitet.) Vor diesem Hintergrund „möchte sich die Gemeinde mit der Verleihung der Ehrenbürgerschaft bedanken“. Sprach’s und überreichte die Urkunden an die beiden kurzfristig sprachlosen Autoren.