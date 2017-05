Von Brigitte Warenski

Innsbruck – Der 13-jährige Bub kann’s nicht verstehen. Seine Eltern haben ihn auf den schönen Namen Adolf getauft und jetzt im Jahr 1955 nennen sie ihn alle nur noch „Burli“. Der Vater ist Keksvertreter, im Herzen aber weiter SS-Obersturmbannführer. Die Mutter redet die Verbrechen der Nazis klein und über die Freunde der Familie muss in der Öffentlichkeit Stillschweigen bewahrt werden. Es steckt doch wohl einiges Biographisches in Bernd Fischerauers Nachkriegsroman „Burli“, den der 1943 geborene Film- und Theaterregisseur in Graz angesiedelt hat, wo auch er aufgewachsen ist.

Aus der Ich-Perspektive schildert Fischerauers heftig pubertierender Protagonist Burli seine ersten erotischen Abenteuer, die er bei der Nazi-Nachbarin „Tante Gretel“ und bei der schönen Wiltrud erleben darf. Als vor Burlis Wohnung ein alter Freund seines Vaters auftaucht und wenig später ums Leben kommt, beginnt es dem bisher politisch unschuldigen Jugendlichen zu dämmern. Zwischen dem täglichen Butterbrot-Abendessen, den seltenen Gasthausausflügen mit Schnitzel und Kartoffelsalat, den drakonischen Strafen und den Erinnerungen an die Gespräche mit seinem geliebten Großvater beginnt Burli die Lebenslügen der Erwachsenenwelt zu entlarven.

Weil über die braune Zeit inzwischen das Gras gewachsen ist, bleibt aber alles so, wie es ist. Die ehemaligen Kriegsverbrecher dürfen in den Wirtschaftswunderjahren als Richter, Beamte und Lehrer ungestraft ihr Leben leben und ihr Geld verdienen. Oder wie Fischerauer Herrn Hasibeda sagen lässt: „Wie ich immer sage, die braune Supp is noch immer am Kochen.“

Dem braunen Filz kommt Fischerauer mit Wortwitz und Augenzwinkern bei, ohne dem Widerwärtigen des Nationalsozialismus die Ernsthaftigkeit zu nehmen. Man merkt, wie wichtig Fischerauer – wie in seinen vielen Theater- und Filmarbeiten – auch in seinem Debütroman die Aufarbeitung der NS-Vergangenheit in Österreich ist. Man merkt aber auch, dass Fischerauer viel Herz in die Teenagerfigur des Burli gesteckt hat. Allein die Leiden und Freuden von Burlis Erwachsenwerden sind eine durch und durch gelungene Coming-of-age-Story. Roman Bernd Fischerauer: Burli. Picus Verlag, 300 Seiten; 24,70 Euro.