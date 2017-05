Ihr Debüt „Traurige Freiheit" ist sehr wohlwollend aufgenommen worden und Sie waren seit dem Erscheinen viel auf Lesereisen unterwegs. In Tirol haben Sie sich eher rar gemacht. Beabsichtigt?

Friederike Gösweiner: Es gab schon eine gewisse Hemmschwelle, in dieser neuen Rolle auch zuhause aufzutreten, zuhause gelesen zu werden. Das kennt in einer gewissen Art und Weise vielleicht jeder Autor in der eigenen Heimat. Denn irgendwie ist dann ja auch der Schutzmantel, die Anonymität, weg — die ich gerade beim Schreiben sehr genossen habe, besonders beim ersten Buch.

Von dem jetzt 10.000 Exemplare im Rahmen der Aktion „Innsbruck liest" gratis verteilt werden. Am Ende also doch noch ein — ziemlich prominenter — Auftritt in Tirol.

Gösweiner: Worüber ich mich jetzt auch sehr freue. Das hat sich alles sehr schön ergeben. Ich habe mir ja jetzt auch ein Jahr Routine bei den Lesungen antrainiert.

„Traurige Freiheit" erzählt von der jungen Akademikerin Hannah, die hofft, in Berlin als Journalistin Fuß zu fassen, dafür auch ihre Beziehung hinter sich lässt. Doch sie landet im Prekariat und vereinsamt. Von der hippen Kreativ-Metropole, als die Berlin gerne dargestellt wird, bleibt da nicht viel übrig. Ist der Schauplatz gerade deswegen so gewählt?

Gösweiner: Berlin war für mich ein ganz logischer Schauplatz, weil die Stadt gerade für Leute, die etwas mit Medien machen wollen, viele Möglichkeiten bietet. Jeder Zweite versucht es dort als kreativer Selbstständiger zu schaffen. Aber ich glaube schon, dass da sehr viel Inszenierung dabei ist und es unter der Hipster-Maske sehr schnell gar nicht mehr so toll ausschaut. Es gibt eben auch die Leute, denen es nicht gelingt, sich durchzusetzen. Aber wir konzentrieren uns nur auf die, die es schaffen und die das nach außen transportieren. Dagegen ist das Buch schon ein bisschen angeschrieben. Wenn ich an Schulen oder Unis bin, stoßen sich vor allem männliche Leser am Thema Schwäche in dem Buch. Ich frage dann gerne zurück, was denn Schwäche bedeutet. Weil es ja auch eine Stärke sein kann, sich die eigene Niederlage einzugestehen und damit umzugehen. Von außen betrachtet, ist Hannah natürlich jemand, der verliert. Aber ich finde nicht, dass sie schwach ist.

Das Buch wurde mehrfach als Generationenporträt bezeichnet. Das wollten Sie so aber nicht unterschreiben?

Gösweiner: „Generationenporträt", das ist ein großes Wort. Ich weiß gar nicht, ob man heute so etwas noch schreiben könnte, weil die Lebenserfahrungen so sehr ausdifferenziert sind. Für einen beträchtlichen Teil von Leuten meines Alters ist das sicher ihre Lebenssituation, die haben wahrscheinlich kein Problem, sich da wiederzufinden. Aber es gibt natürlich auch andere, die solche Erfahrungen nicht im Ansatz machen. Aber für mich war die gesellschaftliche Relevanz schon etwas, das mir wichtig war beim Schreiben: Das Thema des Sich-durchsetzen-Müssens, aber draufzukommen, dass man einfach nicht gebraucht wird. Das ist etwas, das nicht jede Generation so erfährt. Obwohl das bei uns ja alles noch schaumgebremst ist. Die Jugendarbeitslosigkeit ist in Spanien, Portugal, Italien, Griechenland noch viel, viel größer.

Zwischenmenschliche Kontakte verlagern sich bei Hannah fast zur Gänze in die digitale Welt, also auf SMS, Chats usw. Ist das eine Beoachtung, die Sie auch in der Realität machen?

Gösweiner: Ich glaube schon, dass das etwas Prototypisches für meine Generation ist. Wir sind eine total medialisierte Gesellschaft, auch die ganzen Social Media sind letztlich eine Maschinerie der Selbstinszenierung. Es wird wahnsinnig viel kommuniziert, wahrscheinlich wurde noch nie so viel kommuniziert wie heute — aber die Frage ist eben, was und auf welche Art und Weise wir kommunizieren. Wobei das bei Hannah auch mit einem gewissen sozialen Rückzug zu tun hat, wie man das auch von Langzeitarbeitslosen kennt.

Selbstinszenierung scheint auch im Literaturbetrieb immer wichtiger zu werden. Wie erleben Sie das?

Gösweiner: Ich bin in dem Zusammenhang froh, bei einem österreichischen Verlag (Droschl, Anm.) zu erscheinen, weil die Dimensionen doch irgendwie kleiner sind. Dieses ganze Agenturwesen, wo die Beträge, um die es geht, gleich größer sind, aber dann auch der Druck wahnsinnig steigt, hat sich da noch nicht so durchgesetzt. Es ist für mich aber auch eine bewusste Entscheidung, dass ich mich nicht zu hundert Prozent davon abhängig machen will, sondern auch anderweitig Geld verdiene.

Derzeit sind Sie — nach Arbeitsaufenthalten in Berlin und Schloss Wartholz — Stipendiatin im Schriftstellerhaus Stuttgart. Und arbeiten an einem neuen Romanprojekt?

Gösweiner: Genau. Aber dazu kann ich noch nichts sagen. Ich bin dabei — mit ungewissem Ausgang. Wenn man schreibt, weiß man ja nie, ob's funktioniert. Scheitern ist immer wieder eine Möglichkeit.

Das Gespräch führte Ivona Jelcic