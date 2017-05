Von Bernadette Lietzow

Wien – „Mir scheint, dass ich mich wohler in unserer Wüste von Innsbruck fühlen würde, wo meine einzigen glücklichen Tage ihr Ende genommen haben“, schreibt eine in tiefe Depression verfallene Kaiserin im November 1765 an ihre „liebe Enzenberg“. Kurz zuvor, am 18. August, dem letzten Tag der mehrtägigen „Bauernhochzeit“, als die Kaiserin höchstselbst die Vermählung ihres Sohnes Leopold mit der spanischen Prinzessin Maria Ludovica in Innsbruck angelegt hatte, starb ihr Gemahl Franz Stephan von Lothringen.

Die Tiroler Landeshauptstadt war so als Trauerort, in dem Maria Theresias Töchter auf ihren Brautzügen Halt zu machen hatten, um im Sterbezimmer des Vaters in der Hofburg seiner zu gedenken, im Bewusstsein der Kaiserin-Witwe eingegraben. Sie diente jedoch auch als Sehnsuchtsort einer bemerkenswerten Frauen­freundschaft, der man nun in einem Buch nachspüren kann.

Die Autorin und Filmemacherin Monika Czer­nin nahm sich gemeinsam mit dem französischen Historiker Jean-Pierre Lavandier für ihre soeben bei Ueberreuter erschienene Publikation „Maria Theresia. Liebet mich immer. Briefe an ihre engste Freundin“ eines Briefwechsels an, der ebenso intime wie überraschende Einblicke erlaubt. Alltagssorgen und politische Einschätzungen, Banales wie Erschütterndes fließen in die großteils erstmals veröffentlichten 86 Briefe Maria Theresias an ihre mit Kassian Enzenberg, dem Hofkammerrat und späteren Gouverneur von Tirol, verheiratete Hofdame Sophie Schack von ­Schackenburg ein. Ulrich Goess-Enzenberg stellte den auf Schloss Tratzberg entdeckten Schatz zur Verfügung und Monika Czernin umgibt die von Jean-Pierre Lavandier übersetzten Originalbriefe, die der Hof-Etikette entsprechend in Französisch abgefasst sind, mit einer ansprechenden Privat-Erzählung eines Kaiserinnenlebens. Entlang des einseitig erhaltenen Briefwechsels – Sophie Enzenbergs Schreiben wurden mit einer Ausnahme nach dem Ableben der Kaiserin 1780 vernichtet – darf man erstaunt sein über all die Kleinigkeiten, um die sich die Kaiserin persönlich sorgte, von Handschuhbestellungen in Südtirol bis zu gebotenen Reifrockmaßen und Zeremonienabläufen angesichts der Innsbrucker Hochzeit des Sohnes. Ergreifend zu lesen sind jene Passagen, in denen die machtbewusste „Schwiegermutter Europas“ die Opfer eingesteht, die ihre Kinder für ihre Heiratspolitik zu bringen haben und die Czernin in aller Deutlichkeit schildert.

In ihrer dem Buch folgenden ORF-Dokumentation, für die Gerti Drassl in die Rolle der Kaiserin schlüpfte, fällt der Satz eines Lebens „zwischen Kalkül und Gefühl“. Anhand der Briefe lassen sich diese Zerrissenheit und die damit verbundene enorme Anstrengung nachvollziehen: Ihrer Freundin gegenüber kann sie Schwäche und Zweifel eingestehen und sich, nicht zuletzt mit einem Augenzwinkern, über die eigene Korpulenz und den Rückzug der „Generalin Krottendorf“, die Begleiterscheinungen der Wechseljahre, austauschen. Eine lesenswerte Annäherung an die Frau hinter dem Landesmutter-Mythos.

Biografie Monika Czernin/Jean-Pierre Lavandier: Maria Theresia. Liebet mich immer. Briefe an ihre engste Freundin. Verlag Ueberreuter, 2017. 200 Seiten, 21,95 Euro.