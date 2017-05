Achenkirch – Das heuer zum fünften Mal vergebene Achensee-Literatour-Stipendium geht an die in Wien geborene und in Berlin lebende Autorin Katharina Winkler. Die 37-Jährige veröffentlichte im Vorjahr ihr vielfach ausgezeichnetes Debüt „Blauschmuck“ (Suhrkamp). Winkler erzählt darin die auf einer wahren Begebenheit beruhende Geschichte einer kurdischen Frau, der nach jahrelanger Misshandlung die Flucht aus ihrer Ehehölle gelingt.

Vergeben wird der mit 1500 Euro dotierte Preis im Rahmen der Eröffnung des Festivals Achensee Literatour am Donnerstag, 11. Mai, um 19 Uhr im alten Widum Achenkirch. Auf dem Programm stehen auch Lesungen von Doris Knecht und Petra Hartlieb sowie eine Diskussion zum Thema „Ist Amazon böse?“. Die 6. Achensee Literatour dauert bis 14. Mai. Angekündigt haben sich u. a. Bernhard Aichner, Sabine Gruber und Walter Grond.

Bereits heute Dienstag gastiert auch die Achensee-Stipendiatin von 2013, Anna Weidenholzer, in Tirol. Im Haller Kulturlabor Stromboli präsentiert sie ihren aktuellen, 2016 für den Deutschen Buchpreis nominierten Roman „Warum die Herren Seesterne tragen“ (Matthes & Seitz). Begleitet wird sie vom deutschen Autor Leif Randt, der seinen Roman „Planet Magnon“ (KiWi) vorstellt. Beginn: 20.30 Uhr. (TT)