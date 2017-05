Von Joachim Leitner

Innsbruck – Agentin und Verlegerin sind begeistert. Das „Gotland“-Manuskript sei „eine absolute Offenbarung, ein jeder Satz eine Notwendigkeit“, „das mit Abstand das Gewaltigste, was sie je gelesen haben“. Und der Autor liefert nach: Insgesamt 60.000 Seiten hat er zu Papier gebracht. Mit Feder und Tinte. Doch plötzlich verstummen Lob und Überschwang: Die beiden Erstleserinnen sind tot. „Gotland“ hat das Zeug zur Massenvernichtungswaffe. Der Autor macht kurzen Prozess damit und verbrennt es. Er, der namenlose Protagonist und Autor dieses Buch-im-Buch-Buches, wird einen anderen Text gleichen Namens schreiben.

In Form eines perfiden Witzes führt Michael Stavaricˇ am Anfang seines neuen Romans „Gotland“ auf eine falsche Fährte. Irgendwie jedenfalls. Denn manche Spuren, die er in den wenigen, betont sachlich mit „Vorwort“ überschriebenen Zeilen auslegt, scheinen für die folgende, so ganz andere Geschichte doch von Bedeutung zu sein. Die wohl wichtigsten: Nur zwei Worte des ursprünglichen Manuskriptes überdauern das Feuer: „Gott“ und „Land“. „Gotland“ – eine schwedische Ostseeinsel – wird zum „Gottland“. Und Stavaricˇ’ Roman zur vielschichtigen Auseinandersetzung mit Glück und Gefahren gelebten und aufgezwungenen Glaubens, zum Spiel mit biblischen Motiven und deren Erscheinungsformen in Kunst, Literatur und Psychoanalyse. Aber der Reihe nach: Der Protagonist des Romans wird in beschaulichem, wenn auch vaterlosem Elternhaus groß. Die Mutter, eine Zahnärztin, ist gläubig, hat einen Keller voller Kreuze – und setzt in Erziehungsfragen immer wieder auf das erfolgreichste Instrument katholischer Disziplinierung: das schlechte Gewissen, das an vermeintlichen Sündern nagt.

Der Bub übrigens nimmt Gott beim Wort, was sich in manchmal irrwitzigen und mitunter durchaus drastischen Episoden entlädt. Gemein ist ihnen der rasante Rhythmus – Stavaricˇ hat den ganzen Roman in leicht verdauliche Textblöcke getaktet.

Spätestens nachdem der Protagonist bei einem frühen Versuch, selbst Gott zu spielen – er bastelt ein Sonnensystem aus Lehm –, Adam und Eva durch ein Bild von ihm und Mama ersetzt, geistert eine Ahnung inzestuösen Begehrens durch die Zeilen. Überhaupt mehren sich die Indizien, dass da irgendetwas nicht stimmt. Im zweiten Teil ist – zunächst ganz beiläufig – von Befragungen die Rede, denen sich der inzwischen herangewachsene Protagonist stellen musste. Er erzählt da­rin von Charles. Einem Mann, den er auf Gotland kennen gelernt haben will – und mit dem er das Projekt, Gott zu töten, verfolgte. Auch das – so viel sei verraten – sollte durchaus wörtlich verstanden werden. Wobei eine finale Volte auch diese Erzählung in eine penibel vorbereitete und doch völlig überraschende Richtung führt. Dazu nur so viel: Nach 350 Seiten ist zwar das Buch zu Ende, aber die Geschichte noch nicht vorbei.

Wobei Stavaricˇ „Gotland“ auch ganz konkret in anderen Formen weitergedacht hat: Eine am Beginn des Romans anerzählte alttestamentarisch angehauchte Parabel entwickelte sich zum von der Südtirolerin Linda Wolfsgruber wunderbar illustrierten Kinderbuch „Als der Elsternkönig sein Weiß verlor“. Und die kunstvoll-künstlichen Mundartgedichte, die der „Gotland“-Gotteskrieger in sein Tagebuch kritzelt, schreibt Stavaricˇ in der inzwischen ebenfalls erschienenen H.-C.-Artmann-Hommage „in an schwoazzn kittl gwickelt“ weiter. Roman Michael Stavari c ˇ : Gotland. Luchterhand. 350 Seiten, 20,60 Euro. Gedichte Michael Stavari c ˇ : in an schwoazzn kittl gwickelt. Czernin. 112 Seiten, 17,50 Euro. Kinderbuch Michael Stavari c ˇ /Linda Wolfsgruber: Als der Elsternkönig sein Weiß verlor. Kunstanstifter. 36 Seiten, 24,70 Euro. Lesung: Michael Stavaricˇ liest am Freitag, 19. Mai, beim 20-Jahr-Fest des Literaturhaus am Inn. Weitere Gäste sind: Barbara Hundegger, Fiston Mwanza Mujila und Raoul Schrott. Beginn: 18 Uhr. Details: www.literaturhaus-am-inn.at