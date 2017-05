Innsbruck – Zuletzt war es – einmal mehr – die eigene Branche, die Maxim Billers Zorn fütterte: Das Gros der deutschen Literaturkritiker konnte mit seinem im Vorjahr erschienenen, gut 1000 Seiten starken Roman „Biografie“ wenig bis nichts anfangen. Biller, der gerade als Mitglied des „Literarischen Quartetts“ abgedankt hat, fühlte sich missverstanden – und führte im Feuilleton der Zeit äußerst ausführlich aus, warum er dieser Tage „nicht so gern jüdischer Schriftsteller in Deutschland“ sei. Um die Rehabilitation seines Romans ging es dabei nur noch am Rande. Vielmehr bemühte sich Biller um die Etablierung einer Kontinuität: vom SS-Hauptsturmführer und späteren Literatur-Lehrmeister Hans-Robert Jauß in die Redaktionsstuben der Gegenwart. Selbst wenn man einige Logiklöcher in dieser Argumentation ignoriert, kommt man zum Fazit: Biller war schon besser.

Wie gut, zeigen seine nun erstmals gesammelt veröffentlichten „Hundert Zeilen Hass“-Kolumnen. Die hat Biller zwischen 1987 und 1996 für das Lifestyle-Magazin Tempo verfasst. Sie machten den Autor bekannt, prägten das bis heute gängige Biller-Bild des provokativen Querdenkers, das – gerade aber nicht nur im Fall von „Biografie“ – die Auseinandersetzung mit seinen anderen Texten bis heute kontaminiert. Es sind zornige Zeilen gegen den Zeitgeist, die Biller monatlich zu Papier brachte, Abrechnungen mit gehypten Playern der Kulturindustrie – von Michael Jackson bis Ulrich Tukur –, Abrechnungen mit politischen Playern – Kohl, Schröder und Konsorten –, Tiraden über gesellschaftliche und ästhetische Entwicklungen.

Aus der Position der radikalen Ablehnung heraus ermöglicht Biller seinen Leserinnen und Lesern eine mitunter erhellende Perspektivverschiebung, zeigt Alternativen zur proklamierten Alternativlosigkeit an. Mitunter, auch das führt der fein edierte und mit einem klugen Nachwort von Hans Ulrich Gumbrecht versehene Band vor Augen, gab der Lauf der Geschichte dem bösen Spötter sogar Recht: Nicht alles, was einst emphatisch bejubelt wurde, bestand den Test der Zeit. Was im Umkehrschluss nicht heißen muss, dass jeder heute verrissene Roman das Zeug zum künftigen Meisterwerk hat. (jole) Kolumnen Maxim Biller: Hundert Zeilen Hass. Hoffmann und Campe, 400 Seiten; 25,70 Euro.