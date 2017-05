Innsbruck – Vor sechseinhalb Jahren, im Dezember 2010, änderte sich das Leben von Samuel Koch schlagartig: Bei einer missglückten Wette in der Sendung „Wetten dass..?“ kommt der heute 29-Jährige zu Sturz – und ist fortan vom Hals abwärts gelähmt. Die schweren Stunden danach und den täglichen Kampf mit seinen Einschränkungen hat der deutsche Schauspieler in seinem Buch „Rolle vorwärts“ aufgeschrieben und verarbeitet.

Am 17. Juni kommt Koch auf Einladung der Organisationen „Kiwanis Club Tirol 2010“ und „Life goes on“ ganz im Zeichen der Wohltätigkeit nach Innsbruck. In Deutschland und der Schweiz war er bereits öfter unterwegs, nach Tirol verschlägt es ihn aber zum ersten Mal.

Musiklesung nennt Koch den Vortrag und die Lesung aus seinem Buch. Begleitet wird er dabei von seinem Bruder Jonathan am Klavier und von seiner Frau Sarah Elena Timpe mit Gesang.

„Meine Geschichte ist für Rollstuhlfahrer. Sie ist für Nichtrollstuhlfahrer und solche, die es werden wollen“, sagt Koch. „Er kann mit seiner bekannten Geschichte und seinem jetzigen Leben ein Beispiel für alle sein, die einen Schicksalsschlag erlitten haben“, sagt Herbert Peer vom „Netzwerk Tirol hilft“.

Im Anschluss an den etwas mehr als einstündigen Auftritt bietet sich dem Publikum die Möglichkeit, Fragen direkt an Koch zu stellen. „Samuel nimmt sich gerne die Zeit. Die Veranstaltung ist für Jung und Alt. Sein Vortrag kann für jeden eine Motivation sein“, sagt Emese Dörfler-Antal von „Life goes on“.

An trockenem Humor (Koch: „Ich habe einen eigenen Buchhalter“ – weil er sein Buch nicht selbst halten kann) wird es beim Vortrag nicht mangeln.

Der Reinerlös der Veranstaltung für den guten Zweck – Koch verzichtet komplett auf eine Gage für seinen eigenen Wohltätigkeitsverein – kommt jeweils zur Hälfte dem „Kiwanis Club Tirol 2010“ („Netzwerk Tirol hilft“) und „Life goes on“ zugute. (phi)