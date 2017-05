Klagenfurt – Insgesamt vier Autorinnen und Autoren aus Österreich werden beim diesjährigen Wettlesen um den Bachmann-Preis teilnehmen. Dazu ist einiges neu bei den 41. Tagen der deutschsprachigen Literatur, die heuer von 5. bis 9. Juli in Klagenfurt stattfinden. So löste Michael Wiederstein Juri Steiner als Juror ab, der Deutschlandfunk überträgt erstmals die Lesungen und Jurydiskussionen und stiftet – sozusagen als Morgengabe – auch gleich einen zusätzlichen Preis.

Dieser ist mit 12.500 Euro dotiert, wie Organisator Horst L. Ebner vom ORF Kärnten bei der Programmpräsentation am Mittwoch in Klagenfurt erklärte. Die anderen Preise sind gleich geblieben, der Ingeborg-Bachmann-Preis ist mit 25.000 Euro dotiert, dazu werden der Kelag-Preis (10.000 Euro), der 3sat-Preis (7500 Euro) und ein Publikumspreis (7000 Euro) vergeben.

Wie schon in den vergangenen Jahre haben die Juroren ein durchaus internationales Teilnehmerfeld zum Wettlesen an den Wörthersee geladen. Aus Österreich kommen Verena Dürr, Karin Peschka, Ferdinand Schmalz und Björn Treber. Seit 2006 in Wien lebt die Serbin Barbi Markovic, und der US-Amerikaner John Wray hat eine Mutter, die aus Kärnten stammt. Aus Deutschland kommen Jörg-Uwe Albig, Eckhart Nickel, Noemi Schneider und Jackie Thomae. Aus der Schweiz sind Gianna Molinari und Urs Mannhart sowie Daniel Goetsch. Die in Berlin lebende Südtirolerin Maxi Obexer komplettiert das Starterfeld.

Eröffnet wird der Wettbewerb am 5. Juli im Klagenfurter ORF-Theater, die Klagenfurter Rede zur Literatur hält Franzobel, Bachmannpreisträger von 1995. Der Titel seiner Rede ist bereits bekannt: „Das süße Glück der Hirngerichteten (sic!)“. Dann kommt die traditionelle Auslosung der Lesereihenfolge. Von Donnerstag bis Samstag wird gelesen. Am Sonntag folgt die Kür der Sieger. Kultursender 3sat überträgt live. (APA, TT)