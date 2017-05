Von Christian J. Winder

Berlin – Alles ist schon längst Vergangenheit. Bernie Gunther sitzt in einem abgetakelten Kino an der französischen Rivera, wir schreiben 1956, und er sieht einen Film mit der Diva Dalia Dresner. Und er hängt seinen Erinnerungen nach, an die Frau, die bereits in Nazi-Deutschland ein Star war, den Goebbels förderte.

Er, Gunther, war damals dem Sicherheitsdienst zugeteilt und blickt auf ein recht abwechslungsreiches Leben zurück – das aus den bisher zehn Romanen von Philip Kerr ausgebreitet vor uns liegt. Angefangen hat Gunther als Kriminalkommissar am Berliner Alexanderplatz, von der Einstellung her eher den Sozialdemokraten zuzurechnen. Im Lauf der Nazi-Jahre erlebte er viele Einsätze und Einblicke hinter die Kulissen des Deutschland von damals, in die Machtstrukturen der Nazi-Diktatur, in die Rivalitäten unter den verschiedenen Organisationen. Zuletzt war er als Ermittler unterwegs im Osten, um das Massaker an den polnischen Offizieren im Wald von Katyn aufzudecken.

Der aktuelle Fall hingegen hörte sich an wie ein Spaziergang im Tiergarten: Goebbels ersuchte ihn, in Kroatien den Vater der Diva Dresner aufzuspüren und nach Berlin zu bringen, um die von ihm ebenso verehrte wie für Propagandazwecke gebrauchte Dalia gewogen zu stimmen. Gunther nimmt an (wie man sich vorstellen kann, wäre ein Nein wohl eher nicht gut gekommen) und reist in das unsichere Balkanland – um vor Ort Unterstützung (kurz) von einem freundlichen und sprachgewandten Offizier Kurt Waldheim zu erhalten ...

Die Wahrheit, die Gunther entdeckt, mehr aber noch das Herz, das er an die Diva verliert, machen die ganze Angelegenheit delikat, schwierig und vor allem unter den Umständen 1943 lebensgefährlich.

Philip Kerr schafft mit handwerklichem Können und einem breiten historischen Hintergrund, diese für uns entscheidende und immer noch prägende Periode der Geschichte in einer Weise nahezubringen, dass sie vorstellbar wird. Kein belehrender Besserwisser, sondern einer, der zeigt, was wir nie mehr brauchen! Krimi Philip Kerr: Operation Zagreb. Übersetzt von Axel Merz. Wunderlich, 512 Seiten, 23,60 Euro.