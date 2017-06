Innsbruck – Fußnoten sind ein Nachweis von Sorgfalt und Genauigkeit. In Lyrikbänden – auch den sorgfältig genauesten – findet man sie vergleichsweise selten. Es sei denn, sie sind bewusst gesetzte Stilmittel, Ergänzungen, Irritationen, Sackgassen. Lydia Steinbacher schlägt diese Möglichkeit aus. In „Im Grunde sind wir sehr verschieden“ nützt die 24-Jährige Fußnoten, wie man es von den Latein-Zitaten bei „Asterix“ kennt: Bildungsgutwird erklärt. So lernt man, dass „Nyktinastie“ die Reaktion von Pflanzen auf Licht- und Temperaturreize beschreibt, etwa die Schlafbewegungen von Klee. Das mit „Nyktinastie“ überschriebene Gedicht kleidet das im Fachbegriff angelegte Bild aus. Ein „Du“ wird zunächst zögernd, dann bestimmter aufgefordert, wortreich ausgestalteten Verletzungsbeschwörungen zu trotzen: tief durchatmen und weitergehen, der Entfaltung entgegen. Kurzum: Erbauungslyrik für angeknackste Gemüter und empfindsame Seelen.

Überhaupt ist es eine bisweilen eigentümliche Empfindsamkeit, die Steinbachers Gedichte ausmacht. Aufenthalte in Kasachstan, im slowenischen Ptuj und auf der schottischen Insel Staffa – hier erlauben Fußnoten eine genauere Lokalisierung – liefern Sprach- und Klangmaterial für von großer Ernsthaftigkeit getriebenes Erörtern innerer Zustände. Bisweilen freilich knarzt die Metaphernmaschine: Der Grat zwischen anregender Assoziation und bemühter Bedeutungsbehauptung ist schmal – und mancher Absturz unabwendbar.