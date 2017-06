Innsbruck – Wem Lektüre als gebräuchliche Einschlafhilfe gilt, dem sei von Cvetka Lipusˇ’ Texten mit größter Dringlichkeit abgeraten. Vor allem vom Gedicht „Schlaflosigkeit“ sollten die Finger gelassen werden – obwohl es ausgerechnet einen Einschlafversuch zum Thema hat. Trotzdem muss die finale Frage „Schläfst du endlich?“ mit einem eindeutigen „Nein“ beantwortet werden. Zu stark, zu schräg, zu durchgeknallt sind die Bilder, die Lipuš beschwört: Das Ich in eine Zigarette gedreht, Puerto Rico verzieht sich aus der Karibik, um im Mittelmeer aufzutauchen – und „Tirol erobert Italien und erlässt obligates/Mittagsjodeln von jedem Campanile“.

Selbst Schafe zählen hilft da nichts, weil sich die vermaledeiten Viecher nach gelungenem Zaunsprung über den Salat der Lieblingsgattin hermachen und dann nach Holland weiterziehen, um sich dort der Tulpen und Narzissen anzunehmen. Nein, an Schlaf ist nicht zu denken. Dafür ist Lipusˇ’ Lyrik zu wach, zu sehr dem Leben, dem Drunter und Drüber auf Straßen, Bahnsteigen, in Stiegenhäusern und beim Meldeamt zugewandt. Mit „Was wir sind, wenn wir sind“ ist Lipuš neuer Gedichtband überschrieben – und der Titel ist Programm: Die Texte sind – zumeist im freien, am Atem orientierten Rhythmus – dem Substanziellen auf der Spur, dem, das sich Begreifen lässt. Das heißt auch, dass nicht immer alles glatt läuft. Mitunter werden Wörter zu Stolpersteinen, verlangen wiederholtes Ansetzen – und wollen sich auch dann nicht fügen.

Da Cvetka Lipusˇ, geboren 1966 in Bad Eisenkappel/Železna kapla, wie ihr Vater, der große Erzähler Florjan Lipusˇ („Der Zögling Tjaž“) auf Slowenisch schreibt, fliegt sie bisweilen etwas unter dem Radar der literarischen Öffentlichkeit. Trotzdem zählen ihre „ungebändigten Verse“ zum Spannendsten, was die glücklicherweise vielsprachige österreichische Gegenwartsliteratur dieser Tage zu bieten hat. (jole) Gedichte Cvetka Lipu s ˇ : Was wir sind, wenn wir sind. Aus dem Slowenischen von Klaus Detlef Olof. Drava, 95 Seiten, 25.70 Euro. Lesung: Beim Lyrikfestival „W:Orte“ am Freitag, 16. Juni, in der Wagner’schen. Beginn: 19.30 Uhr.