Paris – Für mehr als 500.000 Euro sind zwei Aquarelle des „Kleinen Prinzen“ von Antoine de Saint-Exupery versteigert worden. Eine Zeichnung, die den Literaturhelden auf einem Stuhl sitzend beim Betrachten der untergehenden Sonne zeigt, fand für 294.000 Euro einen Käufer, wie das Auktionshaus Artcurial am Mittwochabend in Paris mitteilte.

Ein zweites Aquarell, auf dem der kleine Prinz in einem Rosengarten liegt, wurde für 226.000 Euro versteigert. Beide Aquarelle, die Saint-Exupéry mit ockerfarbener Tusche und Aquarellfarben für die erste Ausgabe seines Literaturklassikers malte, erzielten rund das Doppelte ihres Schätzpreises.

Saint-Exupéry hatte „Der kleine Prinz“ 1942 im Exil in den USA geschrieben und gezeichnet. Das Buch erschien im folgenden Jahr erstmals in New York und wurde ein Welterfolg: Die Geschichte wurde inzwischen in 270 Sprachen übersetzt und mehr als 145 Millionen Mal verkauft. (APA/AFP)