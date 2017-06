Von Edith Schlocker

Innsbruck – Philippine Welser, die unstandesgemäße erste Frau von Erzherzog Ferdinand II., kennt in Tirol wohl jeder, ihr Mann, der für seine Liebe eine große adelige Karriere geopfert hat, ist dagegen nahezu ein Unbekannter. Höchste Zeit, dass ihm nun anlässlich der 450. Wiederkehr seines pompösen Einzugs als Tiroler Landesfürst in Innsbruck auf Schloss Ambras eine große Ausstellung gewidmet wird, die nicht zuletzt den Anstoß dazu gab, eine längst fällige „moderne“ Biografie über Ferdinand II. zu schreiben. Die erstaunlicherweise nach der Ende des 19. Jahrhunderts von Josef Hirn verfassten erst die zweite über diesen in mehrfacher Weise wichtigen Tiroler Landesfürsten ist.

Dass diese Biografie wunderbar leicht und regelrecht spannend zu lesen ist, ist das Verdienst von Michael Forcher, dem es gelingt, durch ein­e schnörkellos knappe Sprache und wunderbar pittoreske Details den Renaissancefürsten angreifbar, auch für den historisch nicht Versierten begreifbar zu machen. Garniert durch sehr persönliche, ironisch knappe Kommentare des Autors, wodurch die ganze Geschichte sympathisch zu menscheln beginnt.

In 18 dichten, leider – ganz im Gegensatz zu dem die Ambraser Ferdinand-Schau begleitenden opulenten Katalog – stiefmütterlich klein und nur in schwarzweiß bebilderten Kapiteln entführt Forcher den Leser in die Zeit Ferdinands. Kapitel, in denen es um das ganz private Leben des 1529 geborenen Kaisersohnes, des Statthalters in Prag und späteren Tiroler Landesfürsten geht, wechseln mit solchen ab, in denen Ferdinands Rolle als Feldherr gegen die Türken, als Politiker und Vorkämpfer der Gegenreformation beleuchtet wird.

Denn Forchers Ferdinand-Buch ist alles andere als eine überschwängliche Hommage an den in diesem Jahr so viel gefeierten Landesfürsten. Dessen Hofhaltung auf Ambras eine überaus verschwenderische war, während es ihn wenig gekümmert hat, wie es seinem Volk ging. Galt sein eigentliches Interesse doch den schönen Künsten, post­ritterlichen Festen und nicht zuletzt seinen von der Erbfolge ausgeschlossenen Söhnen.