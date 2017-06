Von Joachim Leitner

Innsbruck – Die Aussagen des Kandidaten seien „platt, fast ungebildet“, der Kandidat selbst ein „oftmals überführter Lügner“, seine Weltanschauung „nahezu idiotisch“. Befinden liberale Beobachter. Doch das Publikum jubelt. Und wie es jubelt. Schließlich verspricht der Kandidat die Vereinigten Staaten aus der Misere zu führen. Er werde das Land zu alter Größe führen. Eingeflüstert werden ihm die prägnantesten Parolen von einem sinistren Sekretär, der es vorzieht, im Hintergrund zu bleiben. Er koordiniert die umjubelten Auftritte des ungehobelten Charismatikers.

Mit dem Aufstieg eines ungehobelten Marktschreiers zum gewählten Präsidenten der USA beginnt Sinclair Lewis’ Roman „Das ist bei uns nicht möglich“. Ein Roman über Donald Trump ist das Buch aber nicht. Lewis, der erste US-Autor, der 1930 mit dem Literaturnobelpreis ausgezeichnet wurde, hat es 1935 geschrieben. In einem höllischen Tempo, 400 Seiten in wenigen Monaten. Unmittelbar davor rang er noch mit einer ausgewachsenen Schreibblockade.

Ein wirklich gutes Buch ist „Das ist bei uns nicht möglich“ nicht. Charaktere bleiben bloßer Holzschnitt und stehen ganz im Schatten einer wohlmeinenden Intention, die Guten sind gut, die Bösen sind böse. Und die Geschichte ist erst zu Ende, wenn sie die schlechtmöglichste Wendung genommen hat: Nach einem Militärputsch drohen Bürgerkrieg und Waffengang jenseits der mexikanischen Grenze.

Trotzdem wurde es bei Erscheinen viel gelesen. In Vergessenheit geriet es trotzdem. Auch weil eine angedachte Verfilmung scheiterte: Joseph Breen, seit 1934 oberster Zensor in Hollywood, befand den Stoff als „zu antifaschistisch“.

Seit 2016 ist der Roman wieder da. Bereits während des Präsidentschaftswahlkampfs zwischen Donald Trump und Hillary Clinton verwiesen belesene Leitartikler auf ihn – und fragten: Was, wenn das bei uns doch möglich ist?

Mit Trumps Amtseinführung schaffte es das Buch auch auf die einschlägigen Bestsellerlisten: Die Parallelen zwischen einem achtzig Jahre alten Roman und den aktuellen Ereignissen waren zu verblüffend, zu reizvoll, um ignoriert zu werden. „Prophetisch“ ist nach wie vor ein herausragendes Verkaufsargument. Und was könnte prophetischer sein als ein alter Schmöker, der zwar von Berzelius „Buzz“ Windrip erzählt, aber genauso gut von Donald Trump und dessen Allmachtsfantasien handeln könnte. Zumal „Trump“ schon während des Wahlkampfs zum aufmerksamkeitssteigernden Reizwort wurde: Noch der dümmste Trump-Tweet taugt zur Schlagzeile.

Als Auseinandersetzung mit der Funktionsweise von Agitation und als Warnung vor allzu populistischen Heilsversprechen ist „Das ist bei uns nicht möglich“ tatsächlich eine bisweilen etwas langatmige, aber lohnende Lektüre. Interessanter freilich ist es, den Roman mit Blick auf seine Entstehungszeit zu lesen. Denn das Buch endet nicht mit der – von liberalen Eliten beflissen für unmöglich gehaltenen – Machtergreifung eines Despoten. Die ist erst der Anfang. In der Folge wird die Herausbildung einer ebenso mörderischen wie medienaffinen Diktatur beschrieben. Hier orientierte sich Lewis vor allem an den Entwicklungen im Deutschland der 1920er- und 30er-Jahre. Und stützte sich dabei auf Informationen aus erster Hand: Seine Ehefrau Dorothy Thompson berichtete für die New York Evening Post aus Berlin. In ihrem 1932 erschienenen Buch „I Saw Hitler“ beschrieb sie den späteren Diktator als theatrales Talent von „erschreckender Bedeutungslosigkeit“. Und beklagte ihre Fehleinschätzung später bitter. 1934 war sie die erste Korrespondentin, die den inzwischen gleichgeschalteten NS-Staat verlassen musste.

Thompsons Einfluss auf „Das ist bei uns nicht möglich“ lässt sich kaum überschätzen: Von Washington aus belieferte sie Lewis regelmäßig mit Rechercheergebnissen. Vorbild für „Buzz“ Windrip dürfte Senator Huey Long, Radikalpopulist aus Louisiana gewesen sein, der mit utopischen und verlogenen Kampagnen landesweite Aufmerksamkeit erreichte. Long wurde 1935 bei einem Wahlkampfauftritt erschossen. Bei Sinclair Lewis überlebt der Maulheld – und das Unheil nimmt seinen Lauf. Auch weil sich die, die es besser hätten wissen sollen, darauf geeinigt haben, dass die schlechtest denkbare Wendung hier unmöglich sei. Letztlich hat Lewis ein Buch über die gefährliche Selbstgefälligkeit der Besserwisser geschrieben. Ein tatsächlich zeitloses Thema. Um das zu erkennen, hätte es Trump wahrlich nicht gebraucht. Roman Sinclair Lewis: Das ist bei uns nicht möglich. Aus dem Amerikanischen von Hans Meisel. Aufbau, 442 Seiten, 24.70 Euro.