Innsbruck – Mal Renée, dann Marylou, übermorgen Georgette und mit echtem Namen Louise: Sie ist eine wunderschöne Frau, in deren Augen der Schalk funkelt. Von ihrem Mann Georges wird sie täglich anders genannt und innig geliebt. Zusammen mit ihrem Sohn und dem Jungfernkranich Taugenichts feiert die kleine Familie ausgelassene Partys im Strandhaus oder im Salon der Stadtwohnung. Ob mit Freunden oder nachmittags zu zweit, Louise und Georges tanzen immer und überall zu Nina Simones „Mr. Bojangles“, dem einzigen Lied, das auf den Plattenteller darf.

Dazwischen üben sie sich in aberwitzigen Rollenspielen und erfinden aufregende Geschichten, die sie sich gegenseitig vortragen. Wie sich die drei das eigene Paradies erschaffen und die Wirklichkeit rund um sich ausblenden, lässt Autor Olivier Bourdeaut in seinem Erstlingsroman „Warten auf Bojangles“ aus der Perspektive des Sohnes erzählen. „Von Traurigkeit und Sorgen wollte sie nichts hören: ‚Wenn die Wirklichkeit banal und trostlos ist, dann erfinden Sie eine schöne Geschichte für mich! Sie schwindeln so fein, es wäre schade, uns das vorzuenthalten.‘“

Beinahe neidvoll wird man als Leser Teil eines überglücklichen und sorgenfreien Familienlebens, dessen Oberhaupt eine charmante, allen Konventionen entsagende, verrückte Mutter ist, die die ganze Welt siezt. Doch dann nistet sich der Wahnsinn in Louises Kopf ein und sie muss sich der Schlacht gegen ihre Dämonen stellen und die Familie muss sich vom Glück und ihren Zukunftsplänen verabschieden. Dem Zufall sei Dank, dass Bourdeaut – der sich u. a. als Fleur-de-Sel-Erntehelfer und Verlagshausmeister sein Geld verdient hatte – arbeitslos wurde. Der Franzose zog sich nach Spanien zurück, wo er in sieben Wochen sein Romandebüt schrieb, für das er zahlreiche Preise einheimste und in Frankreich in den Bestsellerlisten landete. Mit unglaublicher Poesie (auch in der deutschen Übersetzung von Norma Cassau) liefert Bourdeaut eine wundervoll-traurige Liebesgeschichte, die es in sich hat. Erzählt von einer Liebe, die bereits in ausgelassenen Zeiten unendlich ist und in schlechten Zeiten alle Grenzen sprengt. Erzählt von der Liebe zwischen Frau und Mann und einer tiefen, respektvollen Bindung zwischen Eltern und ihrem Kind. Dass sich bei so viel Liebe und Gefühlen nicht der Kitsch einnistet, ist große literarische Kunst. Vielleicht liegt es auch ein bisschen daran, dass Bourdeaut Franzose ist und wie seine zahlreichen (Film-)Autorenkollegen für das Thema Liebe – heiter bis traurig – ein gutes Händchen hat. (wa) Roman Olivier Bourdeaut: Warten auf Bojangles. Piper Verlag, 158 Seiten, 18.50 Euro.