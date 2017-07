Innsbruck – Wirklich entdeckt wurde das Werk Walter Benjamins erst um 1967/68. Also gut drei Dekaden nach seinem Freitod auf der Flucht vor den Nazis. Seine Freunde, Gershom Scholem und Theodor W. Adorno erarbeiteten eine erste Werkausgabe. Hanna Arendt, die Benjamin in seinen Pariser Zeit kennen lernte, übertrug eine Auswahl seiner Texte ins Englische – und wartete mit eigenen Deutungsvorschlägen auf. Die Frage, ob Benjamin, dessen Geburt sich am Samstag zum 125. Mal jährt, nun Geisterbeschwörer oder Gesellschaftstheoretiker war, wurde fortan hitzig diskutiert. Zugute kam Benjamins posthumer Popularität fraglos, dass er zeit seines Lebens akademischer Außenseiter bleib – und damit zum Kronzeugen taugte, wenn es galt, universitäre Unbeweglichkeit anzuprangern. Seine oft sperrigen Überlegungen – viele davon, das große „Passagen-Werk“ zum Beispiel, blieben Fragment – erwiesen sich zudem als ergiebiger Materialsteinbruch: „Aura“, „Flaneur“ oder „Chock“ wurden zu besonders beliebten Textbausteinen geisteswissenschaftlicher und feuilletonistischer Prosa. Kurzum: Benjamin wurde zum philosophischen Allzweckwerkzeug, das sich – irgendwie – nach Geheimtipp anfühlte.

„Irgendwie“, übrigens, erfährt man in Lorenz Jägers neuer Benjamin-Biografie, sei ein Lieblingswort des Philosophen gewesen. Er verwendete es – jedenfalls im Gespräch – als „Stempel einer werdenden Absicht“, zitiert Jäger Gershom Scholem. „Stempel einer werdenden Absicht“, das beschreibt auch Benjamins Denkbewegungen ziemlich gut: Das Konkrete geht auf im Spekulativen. Die Beschreibung eines Paul-Klee-Aquarells zum Beispiel mündet in eine Geschichtstheorie über einen in die Vergangenheit blickenden Engel im feurigen Sturm des Fortschritts.

Auch Jäger, langjähriger Redakteur der Frankfurter Allgemeinen Zeitung, beginnt seine Biografie beim Konkreten, bei der, auch von Zeitgenossen auffallend oft beschriebenen, Physiognomie Benjamins: seine störrische Frisur, die hohe Stirn, die – so Adorno – „Hamsterbacken“. Die Lebensgeschichte wird so zur Verfallsgeschichte: Als Benjamin sich in der Nacht des 27. September 1940 im spanisch-französischen Grenzort Portbou das Leben nahm, war er 48 Jahre – und wirkte auf Zeitgenossen wie ein vorzeitig gealterter Greis.

Benjamin hat sich mit Dada, den Surrealisten und barockem Trauerspiel beschäftigt, Baudelaire erforscht, mit Brecht und Bloch über Dostojewski gestritten und durch die lettische Regisseurin Asja Lacis von der Notwendigkeit von Klassenkampf und Kommunismus erfahren. Die daraus entstandenen Texte fasst Jäger in kluge Sentenzen. Einzig in der Auseinandersetzung mit dem explizit marxistisch orientiertem Spätwerk, dem Aufsatz über „Das Kunstwerk im Zeitalter seiner technischen Reproduzierbarkeit“ (1936) zum Beispiel, macht es sich der Biograph ein bisschen leicht. Diesen als Resultat einer verbissen verfolgten „fixen Idee“ abzukanzeln, wird weder dem Gehalt noch der Wirkmacht der knappen Studie gerecht. (jole) Biografie Lorenz Jäger: Walter Benjamin. Rowohlt. 394 S., 27,80 €.