Innsbruck – Krimis sind derzeit in aller Munde, nicht nur beim erwachsenen Publikum, sondern auch beim jugendlichen. Vom Krimi-Lesen bis zum Krimi-Schreiben ist es oft nur ein kleiner Schritt, wie so manche Geschichte für die Schule zeigt. „Der Krimi ist so oder so ein toller Türöffner, was das Lesen und auch was das Schreibe­n betrifft“, sagt der Tiroler Krimiautor Bernhard Aichner. Er ist Jurymitglied beim Raiffeisen Jugend-Krimipreis 2017, der im Rahmen des Krimifests Tirol ausgeschrieben ist. Bei dem Festival im Oktober findet auch zweimal eine Schreibwerkstatt für Jugendliche statt. „Der Plan ist, über den Krimi die Jugend zum Schreiben zu motivieren.“

Der Krimiwettbewerb richtet sich an junge Menschen zwischen 16 und 19 Jahren. Was ist außer Spannung und Gänse­haut noch gefragt? Die Krimikurzgeschichte soll maximal 16.000 Zeichen umfassen und einen Tirol-Bezug haben. „Das kann ein Ort in Tirol sein oder ein Tiroler, der in einer fremden Stadt unterwegs ist. Es kann sich auch um Science-Fiction handeln – die Freiheit zählt“, erläutert Aichner und hält fest: „Es ist extrem beeindruckend, was junge Menschen schreiben.“ Den eigenen Text abzugeben, sei aber trotzdem ein großer Schritt, der Mut brauche. Die Gewinnerin oder der Gewinner des Krimiwettbewerbs erhält ein Preisgeld von 1000 Euro und wird eingeladen, bei der Eröffnungsfeier des Krimi­fests Tirol am 14. Oktober 2017 im Innsbrucker Treibhaus den Text vorzustellen. Außerdem wird die Siegergeschichte lektoriert und gedruckt.

Ein Krimiwettbewerb ist auch eine Gelegenheit für Bernhard Aichner, der sich immer wieder gerne für Jugendliche engagiert, aus dem Nähkästchen zu plaudern. Der heute erfolgreiche Krimiautor (zuletzt „Totenrausch“) begründete seine Leseleidenschaft mit den berühmten Krimis von Agatha Christie. „Mit 14 habe ich heimlich angefangen zu schreiben. Schriftsteller zu werden galt damals nicht gerade als gute Wahl, aber es hat mir große Freude gemacht, Geschichten zu erfinden“, erinnert sich Aichner. (strosa)

Infos: http://krimifest.at/der-raiffeisen-jugend-krimi­preis-2017; Einsende­schluss 31. Juli, an Linda Müller, krimifest@haymonverlag.at