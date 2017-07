Innsbruck – Ferien, rosafarbener Granit an der Küste der Côtes-d’Armor und ein endloser Sandstrand: Doch Kardiologin Claire und ihr Georges Dupin sind ein rastloses Paar. Hinter der Urlaubsfassade operieren sie im Geheimen: die Ärztin und der Kommissar. Wie platt wirkt doch die Endlosschleife von regionalen Krimis, die am Liegestuhl Unlust verbreiten. Jean-Luc Bannalec breitet hingegen in „Bretonisches Leuchten“ langsam das Strandhandtuch aus. Man döst in Ferienstimmung dahin, spürt förmlich, wie sich die schroffe und einzigartige Landschaft der nördlichen Bretagne in den Sonnenstrahlen aufbäumt, ist jedoch hellwach, wenn Dupin strandbeschlapft in undurchsichtige Mordfälle hineinlatscht.

Feinsinning, malerisch, pointiert, detailverliebt, verschmitzt, kulinarisch und akribisch bindet Dupin das Feriendorf in seine verdeckten Nachforschungen ein: den Friseur, die Hotelbesitzer, die Inhaberin des Zeitungsladens oder die reservierte Polizistin von Trégastel. Der Kommissar aus Concarneau garniert seine Aufzeichnungen im unverzichtbaren Clairefontaine mit Korruption, Eifersucht und Seitensprüngen.

Der Stress, seine Recherchen zu verheimlichen, lässt erst nach, als Dupin merkt, dass Claire ebenfalls operativ wirkt. Entspannt klärt er drei Morde und kippt den Täter aus den Strandschlapfen. Bannalec bleibt auch mit seinem sechsten bretonischen Krimi der Sommerspritzer im ansonsten mit Schonkost weichgekochten sommerlichen Krimieintopf. (pn) Krimi. Jean-Luc Bannalec: Bretonisches Leuchten. Kiepenheuer & Witsch, 318 Seiten, 14,99 Euro.