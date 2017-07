Innsbruck – Stellen Sie sich das vor: In den sozialen Medien taucht die Message auf, dass eine Person gejagt und getötet werden darf – und derjenige, dem das gelingt, eine Belohnung von zehn Millionen Euro erhält.

Das klingt zunächst so was von „Fake“, dass es wohl keiner glaubt. Wenn aber der Meister der deutschsprachigen Thriller, Sebastian Fitzek, ans Werk geht, schaut das anders aus: Das Opfer wird nämlich auf der Internetseite des Organisators ausgewählt – und dort erscheinen dann auch Geschichten über die Zielperson, die Meinung dreht sich, „normale“ Medien springen auf und in Berlin beginnt die Hatz nach dem Gesuchten. Simon Jäge­r (bekannt als Synchronstimme von Matt Damon) schafft es – einmal mehr –, eine Geschichte nicht nur vorzutragen, sondern so zu erzählen, dass man mittendrin ist. Ein Thriller der Extraklasse.

Die Guten im Kampf gegen die üblen Mächte ist ein gängiges Sujet der Fantasy-Literatur. Dass sich dieser Standardformel noch immer Bemerkenswertes abtrotzen lässt, beweist Cassandra Clare mit „Lady Midnight“. In Los Angeles kommt es zu seltsamen Morden, die Opfer sind mit mysteriösen Runen übersät. Die örtlichen Schattenjäger machen sich ans Werk und kommen einer ebenso tragischen wie schrecklichen Geschichte auf die Spur. Auch hier ist es Simon Jäger, der für die Vielzahl an auftretenden Personen die richtige Nuance findet und so dem Zuhörer eine lebendige und temporeiche Geschichte liefert – Nachschub ist bereits angekündigt.

Der Klassiker unter den Hörspielen ist „Der Krieg der Welten“ von H.G. Wells. Aufwändig hat die Mediabühne für lübbe audio eine beeindruckende Neuinszenierung davon vorgenommen. Eine Reihe herausragender Sprecher sind zu hören, Andreas Fröhlich (die deutsche Stimme von Edward Norton), Santiag­o Ziesmer („Sponge Bob“) und Sascha Rotermund (Bradley Cooper) zum Beispiel.

Einen intelligenten Thriller über Geisterwesen, die von einem Körper zum nächsten als Wirt springen können – und deshalb gejagt werden, hat sich Claire North ausgedacht, Stefan Kaminski leiht dieser Stor­y seine großartig wandlungsfähige Stimme.

Reizvoll ausgefallen ist das „Rilke Projekt“, bei dem die erste Liga an Schauspielern (von Mario Adorf bis Peter Ustinov) den Gedichten von Rainer Maria Rilke ihre Stimme leiht.

Und noch einmal Poesie, allerdings eine, der es immer wieder gelingt, aus dem Rahmen zu fallen: Für seine sorgfältig zusammengestellte Edition hat Gunter Fette Archive durchforstet – und einen Schatz gehoben: wunderbar knarzende Originalaufnahmen von Karl Valentin – der „Buchbinder Wanninger“ etwa oder „Der Firmling“. „Das Beste von Karl Valentin“ ist im Hörverlag erschienen. (cjw) Thriller Sebastian Fitzek: AchtNacht. lübbe audio. 298 Minuten, 20 Euro. Fantasy Cassandra Clare: Lad­y Midnight. Hörverlag. 1388 Minute­n, 22,50 Euro. Science-Fiction H.G. Wells: Der Krieg der Welten. lübbe audio. 270 Minuten, 30 Euro. Lyrik Rainer Maria Rilke: Rilk­e Projekt. lübbe audio. 239 Minute­n, 30 Euro. Prosa Karl Valentin: Das Beste von Karl Valentin. Hörverlag. 390 Minuten, 33,70 Euro.