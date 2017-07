Die Autorin der weltweit erfolgreichen „Angelique“-Romane, Anne Golon, ist tot. Die 95-jährige Französin starb am Freitag in Versailles, wie ihre Tochter am Sonntag der AFP sagte. Ihre Mutter sei bis vor kurzem noch sehr aktiv gewesen. Im April sei sie bei einer Signierstunde aufgetreten, im Mai habe sie ihr letztes Interview gegeben.

Golon hatte sich die Figur der Angelique mit ihrem Mann Serge ausgedacht, der bereits 1972 starb. Der erste Band über die Erlebnisse der verarmten Adligen im Frankreich des 17. Jahrhunderts erschien 1956 zuerst im deutschsprachigen Raum, bevor er 1957 auch in Frankreich in die Läden kam. Danach folgten bis 1985 zwölf weitere Bände.

Die Romanreihe, die mitunter der Trivialliteratur zugeordnet wird, wurde in etwa 30 Sprachen übersetzt und gewann etwa hundert Millionen Leser in aller Welt. Zudem wurden in den 60er-Jahren fünf „Angelique“-Abenteuer mit Michele Mercier in der Hauptrolle verfilmt. 2013 kam ein neuer „Angelique“-Film in die Kinos. (APA/AFP)