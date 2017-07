Von Miriam Hotter

St. Johann i. T. – Was bedeutet „Sôissnsuur“? Um diese Frage beantworten zu können, dürften viele Menschen aus dem Bezirk Kitzbühel einen Joker brauchen. Denn dieser Ausdruck ist selten geworden. Er bedeutet: flüssige Marmelade, die als Kompott gegessen wird.

Ähnlich kann es jemandem gehen, der sich die Homepage www.sainihanserisch.at anschaut. Dort sind rund 5500 Wörter sowie Sprüche, Reime, Anekdoten und Lieder aus St. Johann zu finden, von denen der Großteil auch für weitere Gebiete im Bezirk Kitzbühel und darüber hinaus gültig ist.

Ins Leben gerufen hat dieses digitale Lexikon der Museums- und Kulturverein St. Johann. Einige Mitglieder haben sich vor 20 Jahren zu einer kleinen Gruppe zusammengetan und fleißig Dialektwörter gesammelt.

Eine von ihnen ist Irmgard Silberberger. „Wir wollen unseren Dialekt vor dem Vergessen bewahren und vielleicht dazu motivieren, wieder mehr Dialektwörter zu verwenden“, erklärt die 53-Jährige.

Denn eines ist klar: Dialekt verändert sich über die Jahre und über die Generationen – und verschwindet teilweise aus dem Alltag. „Das hat unter anderem mit den Sprachmedien wie dem Fernsehen zu tun. Wenn man heute kleinen Kindern zuhört, dann weiß jeder, wovon ich spreche“, sagt Silberberger. Vor allem Begriffe aus der bäuerlichen Welt oder aus dem Getreideanbau, der früher in der Region gang und gäbe war, seien kaum noch im Umlauf. Ein Bespiel für ein Wort, das heute nur noch selten verwendet wird ist, lautet „Hemman“ und bezeichnet die Pflanze „Weißer Germer“.

Im Gegensatz dazu gibt es Dialektwörter, die ganz selbstverständlich im Alltag gebraucht werden. Ein Beispiel dafür ist „Boifn“, ein Ausdruck für „Fels“.

Aber es gibt auch regionale Unterschiede, sagt Silberberger. „Es gib sogar Unterschiede innerhalb eines Orts“, weiß die Botanikerin. In St. Johann etwa, da gibt es zwei Dialekt-Varianten für „rückwärts hinauf“. Silberberger erklärt: „In der Gegend um den Ortsteil Rettenbach sagen die Leute ,aufaschdling‘. In der Gegend um den Ortsteil Winkel sagen die Leute aber ,aufaschling‘, also ohne ,d‘.“ Auch gibt es bei manchen Worten unterschiedliche Arten der Aussprache – zum Beispiel „schedagweàggat“ oder „tscheadaweàggat“, was so viel wie „schief“ und „verbogen“ bedeutet.

Ganz typisch für den Dialekt im Bezirk ist die Verniedlichung der Wörter durch „ei“. So wird zum Beispiel der Beutel zum „Beidei“, das Mädchen zum „Dianei“ und die Nudeln zu „Nidei“.

Das „ei“ kommt auch bei den Abkürzungen für Namen zum Einsatz. Ein Mann namens Jakob wird zum Beispiel „Joggei“ gerufen, der Name Martin wird zu „Maschtei“ und eine Frau mit dem Namen Barbara hört auf „Wettei“.

Besonders hervorzuheben sind allerdings die Dialektwörter für Pflanzen. „Hier gibt es eine Unmenge an Begriffen“, sagt Silberberger. Der Krokus wird etwa „Easchtkaasal“ genannt, das Hornklee ist auch unter dem Namen „Himmèmammèschuachei“ bekannt und die Silberwurzel trägt den Namen „Jagawuschz“. Apropos Blumen: „Ein Bauer hat einmal zu mir gesagt, ich sollte auf die ,Uméssnloatal‘ aufpassen. Im Nachhinein wusste ich nicht, welche Pflanzen er damit meinte. Und bin bis heute nicht draufgekommen“, erzählt Silberberger. Wer weiß, welche Pflanze hinter diesem Begriff steckt, darf sich gerne an den Museums- und Kulturverein unter der E-Mail-Adresse info@museum1.at melden.